İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi, “Federal Kıbrıs İnisiyatifi”nin Kuruluşunu “selamladı”

İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi, “Federal Kıbrıs İnisiyatifi’nin kuruluşunu içtenlikle selamlayarak, oluşumu açık yüreklilikle desteklediklerini” açıkladı.

İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi’nin tüm tarafların barış sürecine zarar verecek hareketlerden sakınması, iki liderin kapsamlı çözüm ve Federal Kıbrıs’a yönelik müzakerelere devam etmesini talep ettiği vurgulandı.

Açıklamada, İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi’nin, Kıbrıs Sorunu’nun kapsamlı çözümünden önce ve sonra, belediyeler, kent sakinleri, sivil toplum örgütleri, uzmanlar ve iş insanlarını kapsayan tüm paydaşlar ile işbirliği oluşturarak amacına ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.