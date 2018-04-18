

Lefkoşa, 18 Nisan 18 (.): İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek yeni kültürel mirası koruma projeleri ve faaliyetleri hakkında, cumartesi Uluslararası Anıtlar Günü vesilesiyle Gazimağusa’da düzenlenecek etkinlikte bilgi verecek.



Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Anıtlar Günü dolayısıyla Gazimağusa’da devam etmekte olan çalışmalar kapsamında, 21 Nisan Cumartesi günü rehber eşliğinde ziyaret düzenleneceği, bu gezi esnasında 2018’de öngörülen yeni çalışmalar ve etkinlikler hakkında da bilgi verileceği kaydedildi.



Gezi; Martinengo Kalesi, Aziz Mary’nin Kilisesi, Tanner Camii, Aziz Anne Kilisesi, Aziz Mary Kilisesi ve Ravelin (Kara Kapısı)’nı kapsayacak.



Katılım ücretsiz olacak ancak kayıt yaptırmak zorunlu. Lefkoşa’dan ulaşım sağlanacak, otobüs saat 09:00’da Ledra Palace bölgesinden hareket edecek. Kayıt için registry.cy@undp.org ve +357 22874733 / +90392 2200027 hatları hizmet verecek. Gezi saat 10:00’da Martinengo Kalesi’nden başlayacak.



Açıklamada, 2012 yılından itibaren AB’nin ve UNDP’nin katkılarıyla ada genelinde 23 kültürel miras yapısında koruma ve sağlamlaştırma çalışması yapıldığı, 6 yapıda çalışmaların devam ettiği, 15 tarihi yapı üzerinde değerlendirmelerin devam ettiği ve yakın zamanda çalışmaların başlayacağı kaydedildi.



Bugün itibarıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından toplamda 70 çalışma başlatıldığı kaydedildi.



TUNCAY



Komitenin Kıbrıslı Türk üyesi Ali Tuncay, AB tarafından 2018’de ilan edilen Avrupa Kültürel Miras Yılı’nın yapılan çalışmaları tanıtmak bakımından iyi bir olanak sunduğunu, etkinlikler düzenleyerek yaptıkları çalışmaları göstermek ve ortak miraslarını keşfetmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.



HADJİDEMETRİOU



Komitenin Kıbrıslı Rum üyesi Takis Hadjidemetriou, geleneksel barışçıl projelerin ulaşamayacağı noktalara ulaştıklarını, insanları eski köylerine geri götürdüklerini, halihazırda kültürel mirasın Kıbrıs barış sürecinde önemli bir rol oynadığını, Avrupa Kültürel Miras Yılının daha çok çalışma yapma yönünde bir çağrı niteliğinde olduğunu kaydetti.

EUROBAROMETRE ANKETİ...



Avrupa ülkelerinin tümünde eş zamanlı yapılan Eurobarometre anketinin sonuç raporunda, 10 Avrupalı’dan 8’inin kültürel mirasın sadece kendileri açısından değil, toplumlar, bölge ve ülkeleri açısından da önemli olduğunu kaydettiği belirtildi.

BJORNSSON



Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetlerinden Kjanrtan Bjornsson ise, kültürel miras yapılarının korunması ve sağlamlaştırılması çalışmaları ile bu noktaların iki toplum arasında güvenin arttırılması amacıyla kullanılmasına desteklerinin devam edeceğini söyledi.



ZENNARO



UNDP Üst Düzey Yöneticisi Tiziana Zennaro da, 2018’de en kötü ihtimalle 8 kültürel miras projesinin daha tamamlanmasını öngördüklerini, devam eden çalışmalar ve başlatılacak çalışmalarla ilgili tanıtım günlerinin de devam edeceğini ifade etti.



(ID/ÖK)