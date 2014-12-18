“İki Toplumlu Kıbrıslıların Sesi Forumu” Acil Çözüm Çağrısı Yaptı

“İki toplumlu Kıbrıslıların Sesi Forumu”, Kıbrıs’ta acil çözüm çağrısı yaptı.

Forum’dan 3 dilde yapılan açıklamada, araştırma gemisi Barbaros’un aktiviteleri sonrasında görüşmelerin askıya alınmasıyla ortaya çıkan kriz incelenerek bazı saptamalarda bulunuldu.

Açıklamada, “Çok ciddi tehlikeleri içinde barındıran şimdiki sürecin çözülmesi ve barış sürecinin yeniden ve hemen başlaması imkanının sağlanması için tüm ilgili tarafların ortak bir çaba göstermesi gerekmektedir” ifadelerine yer verilerek, kapsamlı çözüme her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Kıbrıs’ın çevresindeki bölgenin oldukça dengesiz bir durumda olduğu, Kıbrıs ve özellikle Türkiye’nin bir çözümden sonra bölgedeki istikrardan hem yararlanacağı hem de istikrara katkı koyacağı belirtildi.

Kıbrıs müzakerelerinin “hala daha verimsiz bir şekilde, 1960 ve 1970’lerin güvensizlik, nefret ve öç alma paradigmaları temelinde yürütülmekte olduğu” iddia edilerek, dünyanın değişmesine paralel olarak Kıbrıs toplumlarının da değiştiği, Kıbrıs sorununu en kısa sürede çözebilmek için güvene, empatiye ve bağışlamaya dayalı yeni bir paradigmaya doğru bir değişimi sağlamak mecburiyeti olduğu kaydedildi.

Müzakerelerde ele alınan başlıkların da değerlendirilerek saptamalarda bulunulan açıklamada, “Adanın geleceği dikkate alındığında, her iki toplumun kaygı ve korkularının ifade edilmesi ve giderilmesinde sivil toplumun ve bireylerin çok önemli bir rolü vardır. ‘Her şey uzlaşılmadan hiç bir şey uzlaşılmış sayılmaz’ yaklaşımı ve süreçteki iç gizlilik, konuların anlaşılmasına ve yardımcı olunmasına izin vermemektedir” denildi.