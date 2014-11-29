İki Toplumlu İlk Tarımsal Festival Ara Bölgede Yarın Yapılıyor

ÇELİK: “KIBRIS’I DÜNYANIN ZEYTİN ADASI YAPMAK İÇİN YOLA KOYULDUK”

“İSVİÇRELİLERİN ÇİKOLATAYA YÜKLEDİĞİ DEĞERİ, KIBRISLILAR OLARAK BİZ DE ZEYTİNYAĞINA YÜKLEMEYE KARAR VERDİK”

VİEZZER: “BU GİRİŞİM TABANDAN YUKARIYA YAKLAŞIMINA MÜKEMMEL BİR ÖRNEKTİR”

Tarım alanında “birlikte üretelim ve birlikte gelişelim” temasıyla ilk iki toplumlu etkinlik olarak düzenlenen “Zeytin ve Sonbahar Meyveleri Festivali”, yarın Lefkoşa’da ara bölgede Ledra Palace Otel’in bulunduğu güzergahta yapılıyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Kıbrıslı Türk çiftçilere yönelik Bitkisel Üretim Projesi’nin tamamlanma günü de sayılan festival kapsamında bugün Lefkoşa’da ara bölgedeki Fulbright Merkezi’nde paydaşların konuşma yaptığı bir etkinlik düzenlendi.

ÇELİK

Zeytin Üreticileri Birliği (ZEYBİR) Başkanı İrfan Çelik etkinlikte yaptığı konuşmada, ZEYBİR ile Güney Kıbrıs Zeytin Üreticileri Birliği’nin (SEKEP) işbirliğini “geç kalmış bir birliktelik” olarak tanımladı.

Çelik, “Bize ait varlıkların, bizim tarafımızdan, bizim refahımız için korunması ve değerlendirilmesi gerektiğine inanarak bir olarak yola çıktık” dedi.

Zeytinin Kıbrıs’ın en değerli varlıklarından biri olduğunu söyleyen Çelik, “Ortak sorunlarımız, ortak çözümlerimiz var... Birlikte yaratabileceğimiz sinerji ayrı ayrı yaratabileceğimizden çok daha fazla. Toplumsal eşitlikle Kıbrıslı kimliği temelinde Kıbrıs’ı dünyanın zeytin adası yapmak için yola koyulduk” dedi.

Amaçlarının; zeytin üreticilerine sürdürebilir refah bir yaşam imkanı sunmak olduğunu kaydeden Çelik, “İsviçrelilerin çikolataya yüklediği değeri, Kıbrıslılar olarak biz de zeytinyağına yüklemeye karar verdik” diye konuştu.

Katkılarından dolayı Bitkisel Üretim Projesi ekibine ve finansmanı sağlayan AB’ye teşekkür eden Çelik, iki birlik arasında başlayan işbirliğinin süreceğine işaret etti ve “Bu birlikteliğe ve ortaklık modeline tüm Kıbrıslıların destek vermesini arzu ediyoruz” dedi.

KAMERİS

Güney Kıbrıs Zeytin Üreticileri Birliği (SEKEP) Başkanı Phillipos Kameris de konuşmasında, Güney Kıbrıs’ta en büyük zeytinyağı üreticisinin SEKEP olduğunu, birliğin ülkenin zeytin üretiminden, depolanmasına, sıkımından pazarlanmasına kadar önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Birliğin, zeytin üreticilerinin hak ettiği payı almasına çok önem verdiğini kaydeden Kameris, Almanya, Çin ve Japonya’nın zeytinyağı ihraç edilen ülkeler arasında olduğunu belirtti.

AKTUNÇ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Asbaşkanı Akın Aktunç da yaptığı konuşmada, LTB’nin iki toplumlu etkinliklere çok önem veren bir kuruluş olduğunu, bu gibi işbirliği ve projelerin adada hem çözüme hem de iki toplumun yakınlaşmasına katkı koyduğunu söyledi.

İki birlik arasındaki işbirliğinin, farklı alanlarda faaliyet gösteren iki kesimdeki örgütlere de örnek olması temennisinde bulunan Aktunç, katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.

LUKAİDU

Lefkoşa Rum Belediyesi Asbaşkanı Elleni Lukaidu da, yaptıkları işbirliğinden dolayı iki birliğin yetkililerini tebrik etti.

Bu gibi etkinliklerin iki toplum arasında işbirliğini teşvik ettiğini, iki topumun birbirini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu ve yeni yeni alanlarda işbirliğinin başlamasına vesile olduğunu kaydeden Lukaidu, Lefkoşa Rum Belediyesi’nin iki toplum arasında işbirliklerine destek verdiğini, bu işbirliklerinin günlük hayatı kolaylaştırdığına inandığını söyledi.

Lukaidu, çözümsüzlüğün her iki tarafın akybına olduğunu kaydetti.

VİEZZER

Avrupa Birliği katkılarını koordine eden AB Program Destek Ofisi Proje sorumlusu Alessandra Viezzer de, sözkonusu festivallin iki toplumun tarımsal alanda ortaklaşa düzenlediği ilk etkilik olmasının önemini vurguladı.

Viezzer, sözkonusu etkinliğin iki kesimden üreticilere muhtemel işbirlikteliğini tartışma ortamı yarattığını belirtti.

İki birliğin ortak çalışmasının iki toplumun sorunlarını çözmek için işbirliğine hazır olduğunun göstergesi olduğunu kaydeden Viezzer, “Bu girişim tabandan yukarıya yaklaşımına mükemmel bir örnektir“ dedi.

Viezzer, girişimin ayrıca, kırsal kesimde yaşayanların, iyi bir gelecek için doğru kararları almaya engel olan önyargıları geride bırakarak sorunları çözmek için işbirliği yapmaya hazır olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Nisan ayında “Akdeniz Sineği” konulu bir sempozyum için taraftarların ayni mekanda bir araya geldiğine işaret eden Viezzer, Nisan ayından itibaren iki birlik arasında güvenin oluşması için ortaya konulan çalışmalardan dolayı her iki birlik yetkililerine teşekkür etti.

Bugün düzenlenen etkiliğin önemli bir başarı olduğunu ifade eden Viezzer, AB’nin iki toplum arasında işbirliğinin öneminin arttırılmasına yönelik çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Bugünün ayrıca Bitkisel Üretim Projesi’nin sona erdiği gün de olduğunu ifade eden Viezzer, Kıbrıslı Türk çiftçilere yönelik projeye katılımının büyük olduğunu kaydetti.

YARINKİ PROGRAM

Kıbrıslı Türk ve Rum zeytin, narenciye ve nar üreticilerinin ürünlerini 40 stantta teşhir edeceği “Zeytin ve Sonbahar Meyveleri Festivali”’nde iki toplumlu müzik şöleni de var. Lefkoşa’da ara bölgede Ledra Palace Otel’in bulunduğu güzergahta 10.00-18.00 saatleri arasında yer alacak festivalde, geleneksel Kıbrıs ekmeğiyle zeytinyağı tadım testleri de yapılacak.

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum zeytin üretici örgütlerinin talebi üzerine düzenlenecek festival, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Bitkisel Üretim Projesi altında yapılacak.