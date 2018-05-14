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İki Toplumlu “Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi” Yarın Başlıyor...

Kıbrıslı Türk ve Rum Öğretmen Sendikalarının düzenlediği iki toplumlu “Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi” yarın başlıyor.

İki Toplumlu “Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi” Yarın Başlıyor...

Kıbrıslı Türk ve Rum Öğretmen Sendikalarının düzenlediği iki toplumlu “Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi” yarın başlıyor.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
İki Toplumlu “Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi” Yarın Başlıyor...


: Kıbrıslı Türk ve Rum Öğretmen Sendikalarının düzenlediği iki toplumlu “Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi” yarın başlıyor.

Temel konusu “Kamusal ve Nitelikli Eğitim” olan konferans çerçevesinde Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenler “Okullarda Taciz ve Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması” ve “Yabancı Çocukların Eğitimi ve Oryantasyonu” konularında deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacak.

KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜ-SEN ve OLTEK tarafından düzenlenecek konferans yarın saat 15.30’da Ledra Palas Otel’de yer alacak açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Programın ikinci günü ise Ara Bölge’de bulunan Dayanışma Evi, Fulbrigh ve Cyprus Community Media Centre’da (Kıbrıs Toplum Medya Merkezi) yer alacak ve saat 15.30’da başlayacak 3 ayrı çalışma atölyesi gerçekleştirilecek.
 

Son Güncelleme: 14.05.2018 21:06
Anahtar Kelimeler:
2ToplumEğitimKonferans
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