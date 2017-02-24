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24 Şubat 2017 Cuma 16:44

İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu Enosis Plebisitinin Anılması Kararını Protesto Etti

İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu Enosis Plebisitinin Anılması Kararını Protesto Etti
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İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu Enosis plebisitinin anılması kararını protesto için eylem düzenledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Rum Öğretmen İnisiyatifi’nden oluşan platformun eylemi saat 16:30’da Rum Meclisi önünde yer aldı.

“Kıbrıs’ta Barış İstiyoruz”, “Öğretmenler Esas Birleştiricidir”, “Birlikte Daha Çoğuz”, “Özgürlük İçin Şimdi Sus”  “Ne Taksim Ne Enosis Bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs” yazılı afişlerin asılı olduğu eylemde Rum Öğretmenler İnisiyatifi Sözcüsü Konstantinos Ahniotis, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)  Başkanı Tahir Gökçebel birer konuşma yaptı.

AHNİOTİS

Rum Öğretmenler İnisiyatifi Sözcüsü Konstantinos Ahniotis konuşmasında adada barış isteklerini dile getirdi ve herkese büyük görev düştüğünü, bir araya gelerek barış için ses vermeleri gerektiğini kaydetti.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de konuşmasında hem Kıbrıslı Türkler’in hem de Kıbrıslı Rumlar’ın “enosis” ve “taksim” tezlerinde uzun süredir zarar gördüğünü belirterek, bu ideolojileri destekleyenler arasında bir dayanışma olduğunu sürekli bir tarafın enosisi  diğer tarafın da taksimi gündeme getirdiğini savundu.

Enosis plebisitinin anılması kararının Kıbrıslı Türkler arasında olumsuz bir atmosfer yarattığını ve bunun müzakereleri etkilediğini ifade eden Elcil, kendilerinin çözümden ve adanın birleşmesinden yana olduğunu  kaydetti. “Artık yeter” diyen Elcil liderlere müzakerelerde yeniden bir araya gelme çağrısında da bulundu.

Bağımsız Birleşik Kıbrıs’tan yana olduklarını belirten Elcil, adada dış güç, silah, garantör istemediklerini, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olarak barış içinde yaşamayı istediklerini vurguladı.

Elcil parlamentoya da enosis plebisiti anılması türünden kararlar almama çağrısında bulundu.

GÖKÇEBEL

KTOEÖS Başkanı Tahir Gölkçebel de “Bizi bu adada Türk Rum Milliyetçi diyerek, enosis diyerek, taksim diyerek, duvarlar örerek  böldüler” diye konuştu.

Şimdi ise insanların beyinlerindeki duvarları sağlamlaştırmak için birlikte çalıştıklarını savunan Gökçebel, çocukların düşüncelerini bölmek için hem kuzeyde hem de Güney’de uğraşanlar olduğunu da ileri sürdü.

Çocukların düşmanlığı ötekileştirmeyi aynı ülkede kardeşi olacak insanları düşman olarak görmeyi bilmediğini, bunların onlara öğretildiğini iddia eden Gökçebel, bunun basit ve önemsiz görülmemesi gerektiğini söyledi.

Liderlerin sorumluluğunun büyük olduğunu,  tarihsel bir misyonları bulunduğunu kaydeden Gökçebel,  Liderlere “Bu ülkeyi bölünmüş çocukları düşman bırakmayacaksınız,  sizin rolünüz budur, oyun oynamıyoruz, oturun ve 60 yılın suçunu günahını bitirin” diye seslendi.



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