İKİ TOPLUMLU BARIŞ VE BİRLEŞME İNİSİYATİFİ YÜRÜYÜŞ YAPTI VE AKINCI`YLA GÖRÜŞTÜ

YÜRÜYÜŞ İÇİN, CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI ÖNÜNDE TOPLANILDI

CUMHURBAŞKANI AKINCI, İKİ TOPLUMLU BARIŞ VE BİRLEŞME İNİSİYATİFİ’Nİ KABUL ETTİ

AKINCI: “ÇÖZÜM UZLAŞI ANLAMINA GELİYOR, TARAFLAR HER İSTEDİĞİNİ ALAMAZ, OLAY UZLAŞMAK İÇİN YETERİNCE MAKUL VE GERÇEKÇİ OLUP ANLAŞMAYA VARMAK”

HADJİDEMETRİOU: “KIBRISLI LİDERLER AKINCI İLE ANASTASİADİS’İ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ”

İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi, Ocak ayında Cenevre’de yer alacak görüşmelerde liderlerden çözüme ulaşmak hedefiyle gerekli tüm adımları atma taleplerini dile getirmek için yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş için, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde saat 17.00’de toplanılarak, Türkçe ve Rumca barış şarkıları söylendi, “Tek Vatan”, “Barış Hemen Şimdi, Gelecek İçin Evet”, “Çözüm Hemen Şimdi” gibi pankartlar açıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi sözcüleri Takis Hadjidemetriou ve Şener Elcil başkanlığındaki heyeti kabul etti.

HADJİDEMETRİOU

İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi Sözcüsü Takis Hadjidemetriou, Cumhurbaşkanlığına sadece çözüme yönelik arzu ve umutlarını ifade etmek için değil aynı zamanda “Kıbrıslı Liderler Akıncı ile Anastasiadis”i tüm güçleriyle desteklemeye hazır olduklarını ifade etmek için geldiklerini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümünün ve ülke için yeni bir başlangıç yaratma zamanının geldiğine inandıklarını dile getiren Hadjidemetriou, geçmişte bir çok trajik ve kötü olay yaşandığını kaydetti.

Hadjidemetriou, bu sefer başarılı olmak ve çocukları, torunları için yeni bir dönem başlatabilmek temennisinde bulundu.

Liderlerin Kıbrıs için çok ciddi kararlar almak için çalıştıklarını kaydeden Hadjidemetriou, kendilerinin de bunu biraz daha kolay hale getirmek için hazır olduklarını söyledi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da ziyaret ve güzel sözlerden dolayı teşekkür etti ve Kıbrıs için yeni bir dönemi başlatmanın zamanının geldiğine inandığını belirtti.

Geçmişte acılar, kanlı olaylar, güvensizlikler yaşandığını ve bunun acısını her iki halkın da çektiğini kaydeden Akıncı, şimdi daha iyi günleri, refahı, barışı, daha parlak bir geleceği paylaşmaları amacıyla genç nesil için daha iyi bir gelecek yaratmanın zamanının geldiğini vurguladı.

Akıncı, yurt dışında yaşayan bir çok Kıbrıslı gencin ve ailenin çözümle birlikte adaya döneceğine inandığını da kaydetti.

Çok kritik bir durumda olunduğunu dile getiren Akıncı, çözümün uzlaşı anlamına geldiğini, tarafların her istediğini alamayacağını, olayın uzlaşmak için yeterince makul ve gerçekçi olup anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.

Bunun kesinlikle bir tehdit olmadığını, samimiyetle inandığını ifade ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun kendi neslinin çözüme yönelik son denemesi olduğunu belirtti. Akıncı genç nesillere bir anlaşmaya varma borçları olduğunu da kaydetti ve çok ciddi bir sorumluluğu omuzladıklarını, bunu her iki halkla birlikte omuzlamaları halinde daha hafif olacağını da söyledi.

Her iki tarafta da ret seslerinin daha yüksek çıkmaya başladığını dile getiren Akıncı, henüz bir anlaşmaya varılmadığını ve ulaşıldığı zaman halka çözüm planını okuyup anlamaları ve sindirmeleri için referandum öncesinde yeterli zaman verilmesi gerektiğini söyledi.

Akıncı çözüme doğru yürüyüşlerini sürdüreceklerini, bu yolda inişler ve çıkışlar yaşadıklarını ancak her iki toplumun da haklarını koruma ve her iki taraftan da “evet” oyu çıkaracak bir plan için uğraştıklarını vurguladı. Akıncı ilk kez bir “Kıbrıslı Plan” için çalıştıklarını ve bunun durumu daha da zor hale getirdiğini kaydetti.

Akıncı, Cenevre’deki 5’li konferansta garantör ülkelerin toprak bütünlüğü, yönetim ya da AB gibi konuları değil güvenlik ve garantileri tartışacaklarını, kendilerinin de söz hakkı olduğunu ve görüşlerini ifade edeceklerini söyledi.

Akıncı, Cenevre’de ortak, iki tarafın da kabul edebileceği bir formüle ulaşılabilmesi temennisinde bulundu ve çözüm için sivil toplum desteğine çok ihtiyaçları olduğunu ve sivil toplumun desteğinin çok önemli olduğunu da vurguladı.

İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi sözcülerinden Takis Hadjidemetriou, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya taleplerini içeren mektubu da takdim etti.

“BİR SONUCA ULAŞSAK BİLE, BU SONUCU YAŞATACAK OLAN SİZLERSİNİZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde bekleyen inisiyatif üyelerine Türkçe ve İngilizce hitap etti.

Akıncı, inisiyatifin çabasının önemli olduğuna inanç belirterek, çözüm için liderlerin ellerinden geleni yapacağını, Ocak ayında mutlu bir sonuca gidebilmek adına her türlü gayreti göstereceğini söyledi.

“Biz bir sonuca ulaşsak bile, bu sonucu yaşatacak olan sizlersiniz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, herhangi bir çözüme ulaşılması halinde, çözümü hayatta tutabilmek için sivil toplumun önemini vurguladı.

“ÖZELLİKLE GENÇ KUŞAKLAR İÇİN BU BİZİM BORCUMUZ”

Kıbrıs’ta 50 küsur yılık bir ayrılık yaşandığını, onun için de birleşmenin sancısız olacağını söylemenin mümkün olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, sıkıntılı bir dönemden geçilebileceğini, ancak barış, huzur ve özgürlüğün gelecek kuşaklara verilebilecek en önemli nimetler olacağını söyledi.

Geçmişin acılarının, kanlı olaylarının yaşanıp, paylaşıldığını, şimdi ise mutluluğu, huzuru, barışı paylaşmanın zamanın geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Özellikle genç kuşaklar için bu bizim borcumuz” dedi.

“SİZLERE, HALKA, SİVİL TOPLUMA ÇOK BÜYÜK İHTİYAÇ OLACAK”

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile aynı kuşağın insanı olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Bu bizim kuşağın son denemesi. Umarım ki bu deneme diğerleri gibi olmayacak. Bu denemeyi başarıyla sonlandırmak en büyük amacımız olacak. Gerek bu başarıya giderken, gerekse ondan sonra bir sonuca ulaştığımız takdirde böylesi bir sonucun sağlam olarak yaşamını sürdürebilmesi için sizlere, halka, sivil topluma çok büyük ihtiyaç olacaktır. Göstermekte olduğunuz gayretten dolayı hepinizi kutluyorum.”

Akıncı’nın konuşması sırasında, inisiyatif üyeleri Türkçe ve Rumca “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” diye slogan attı.

İnisiyatif üyeleri, Akıncı’yla görüşmeleri sonrasında Lokmacı geçiş kapısına kadar yürüdü. İnisiyatif üyeleri, daha sonra Rum Başkanlık Sarayı’na gidecek.

ETKİNLİKTE BİLDİRİ DE DAĞITILDI

İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi, etkinlikte Türkçe ve Rumca bildiri de dağıttı.

Kıbrıs Halkı “Hemen şimdi” Çözüm ve Birleşme İstiyor!” başlıklı bildiride, taleplerini dile getiren İnisiyatif, müzakere sürecinin en belirleyici aşamaya ulaşırken, bu kritik dönemeçte, iki lidere, gelecek ay yapılacak olan Cenevre görüşmelerinde üzerinde uzlaşmaya varılan bir anlaşma ortaya koymak için gerekli olan tüm gerekli adımları atmaları yönünde çağrıda bulundu.

Bildiride, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkeyi yeniden birleştirmek için gösterdikleri bağlılık, sorumluluk ve yoğun çaba için kutlanarak, tam destek belirtildi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs halkı liderlerimizin, önceden belirlenmiş ve sağlam zemine dayanan yolda ve halihazırda karşılaşılan zorluklara yönelik yaratıcı çözümler bularak, hızlı ve tereddütsüz hareket etmesini beklemektedir.

Nasıl bir anlaşmaya varılırsa varılsın bunun kusursuz olamayacağının ve anlaşmadan sonra da karşımıza zaman zaman sorunların çıkacağının bilincindeyiz. İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi, her iki kesimde yaşayan Kıbrıslıların büyük çoğunluğunun desteği ile birlikte, ortaya çıkabilecek tüm sorunlara inat, birleşik devletin barış ve refahını korumak için çok çalışacaktır.”

Kıbrıs'ta ve bölgede hakim olan koşulların, bir çözüm bulabilmek için olumlu bir konjonktür oluşturduğuna işaret edilen bildiride, böylesi bir gelişmenin Kıbrıs ekonomisini yeniden canlandıracağı ve Kıbrıs'ın bölgede istikrarın ve işbirliğinin temel direği olmasını sağlayacağı kaydedildi.

Bildiride, şöyle denildi:

“Koşulların değişkenliği, fırsat penceresini bizim için her zaman açık tutmayacaktır. Bu nedenle hemen harekete geçmemiz gerekmektedir!

Liderlerimize, Cenevre görüşmelerine kadar ve görüşme süresince, bir sonuca varabilmek için, çabalarını en üst seviyeye taşımaları için çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca tüm Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlara Çözüm ve Yeniden Birleşmeyi sağlamak için bir araya gelip harekete geçme çağrısı yapıyoruz. 2017’nin Yeniden Birleşmenin yılı olması için hep birlikte mücadele edelim!”