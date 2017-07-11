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11 Temmuz 2017 Salı 16:44

İki Toplumlu Barış İnsiyatifi: “Genel Sekreter Guterres Yeniden İnisiyatif Alsın”

İki Toplumlu Barış İnsiyatifi-Birleşik Kıbrıs, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yapılan Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlığa uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

İki Toplumlu Barış İnsiyatifi: 'Genel Sekreter Guterres Yeniden İnisiyatif Alsın”
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İki Toplumlu Barış İnsiyatifi-Birleşik Kıbrıs, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yapılan Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlığa uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

İnisiyatif’ten yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine dair çabaların başarısızlığa uğramasının üzüntü yarattığı vurgulandı.

Konferansta anlaşmaya çok yakın olunmasına rağmen yeterli iradenin ortaya konulmaması nedeniyle sonuç alınamadığı belirtilen açıklamada,  inisiyatifin bu sonuca rağmen çabalarını daha yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.

İnisiyatif’in, “hayalini gerçekleştirmek; Kıbrıslılar, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve diğer yerlerdeki tüm demokratik ve barış seven güçleri harekete geçirmek için” elinden gelen tüm çabayı ortaya koyacağı belirtilen açıklamada,  Kıbrıs sorununun çözümünün bir acil mesele olduğu vurgulandı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Bu talihsiz sonuca rağmen çabalarımızı daha da yoğun bir şekilde devam ettireceğiz, çünkü çözümü sağlayacak bir anlaşmaya varılmasına gönülden bağlıyız. Bütün süreci ve görüşmelerin sonuçlarını çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz ve bilgi sahibi olmak, sonraki adımlarımıza karar vermek için bir dizi istişare yapacağız.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e  iki taraf arasında bir anlaşmaya varılması için ortaya koyduğu çabalar için teşekkür etmek istiyoruz. Bir çözüme ulaşmak amacıyla çabalarına daha da aktif bir şekilde devam etmesini ve acil olarak, anlaşma sürecine yeni bir ivme kazandırmak için yeniden inisiyatif almasını istiyoruz. Çözümle ilgili bir açmazın farklılıkları derinleştireceğini ve çatışmayı güçlendireceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni, Crans Montana deneyiminde ortaya koyduğu kolaylaştırıcı rolünü kullanarak süreçteki tıkanmayı ortadan kaldırmanın yollarını aramaya çağırıyoruz.”

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