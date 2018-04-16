İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden, Müzakerelere Önkoşulsuz Başlama Çağrısı



SPEHAR ARACILIĞIYLA LİDERLERE MEKTUP YOLLAYAN İNİSİYATİF, BM GENEL SEKRETERİ ÇERÇEVESİ TEMELİNDE MÜZAKERELERE BAŞLAMANIN ACİL BİR İHTİYAÇ OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ



“ADAMIZDA BARIŞ TEHLİKEDEDİR. KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOKTUR. BAŞKA ROTA YOKTUR! YENİDEN BİRLEŞMİŞ FEDERAL KIBRIS UZLAŞMA VE BARIŞ İÇİN TEK YOLDUR”



Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, liderlerden, müzakere sürecinin herhangi bir önkoşul olmaksızın BM Genel Sekreteri çerçevesi temelinde yeniden başlaması talebinde bulundu.



BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar aracılığıyla liderlere mektup yollayan inisiyatif, BM Genel Sekreteri çerçevesi temelinde müzakerelere başlamanın acil bir ihtiyaç olduğunu savundu.



Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Spehar ziyaret edilerek, bu akşamki yemekte iki toplum liderine iletilmek üzere çözüm ve barış istencinin dile getirildiği 2 mektup verildi.



“ADAMIZDA BARIŞ TEHLİKEDEDİR”



Mektupta, liderlere, “bölünmüş insanların her iki tarafındaki ortak sesi” duyma çağrısı yapıldı.



“BM GS çerçevesi temelinde müzakere sürecine herhangi bir önkoşul olmaksızın yeniden dönmek acil bir ihtiyaçtır” denilen mektupta, “Adamızda barış tehlikededir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Başka rota yoktur! Yeniden Birleşmiş Federal Kıbrıs uzlaşma ve barış için tek yoldur” ifadeleri kullandı.



Mektup, şöyle devam etti:



“1 yıl önce o zamanın müzakerelerinde oluşan çıkmazın üstesinden gelmek için gerçekleşen liderler yemeğinde, tüm Kıbrıs'ın Sivil Toplumu olarak toplantı yerinizin dışında toplanmış, halkınızın beklentilerini karşılamanızı ve yeniden müzakere masasına oturmanızı istemiş, fakat daha da önemlisi müzakerelerde başarılı bir sonuç alınarak, anlaşmaya varılan bir Çözüme ulaşmanızı istemiştik. Size verdiğimiz o zamanki mesajda, Barış kazanımının her iki toplumun da vermesi gereken ödünlerden daha değerli olduğunu vurgulamıştık. Beklentilerimiz, birkaç ay sonra gerçekleşen Crans Montana'daki görüşmelerin çöküşü ardından hayal kırıklığına dönüşmüştür. Bu yaşananlar, uzlaşma için siyasi iradenin olmadığını kanıtlamıştır”



“ÇOK DAHA TEHLİKELİ BİR KRİZ EŞİĞİNE GELİNDİ”



Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, mektupta, daha önceki durumdan çok daha tehlikeli bir kriz eşiğine gelindiği ve gerilim riskinin tırmanma noktasına gelmesiyle öngörülmeyen sonuçlara yol açabilecek bir noktaya ulaşıldığını kaydetti.



Mektupta, “Hidrokarbon sorunu Barış için bir katalizör olması yerine, yeni bir çatışma sebebi olarak gelişmektedir” denildi.



“MÜZAKERE MASASINA DÖNMEK ACİL İHTİYAÇ”



Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde başka herhangi bir sondaj operasyonu gerçekleşmeden önce, fırsat penceresi kullanılarak müzakere masasına dönmenin acil bir ihtiyaç olduğu kaydedilen mektupta, “İki lider, BM Genel Sekreteri Mr. Antonio Guterres'in çağrısına olumlu yanıt vermeli, çerçevesini kabul etmeli ve açık sorularına yapıcı şekilde cevap vererek, Genel Sekreterin gayri resmi belgesini iyi kullanmalıdır. Siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ta barışçıl bir gelecek için tek geçerli çözüm olmaya devam etmektedir” denildi.



