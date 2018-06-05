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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Spehar’ı ziyaret etti

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Spehar’ı ziyaret etti

05 Haziran 2018 Salı 13:22
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Spehar’ı ziyaret etti

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN YENİ İNİSİYATİF TALEP EDİLDİ, İKİ AYRI DEVLET SEÇENEĞİNİN KABUL EDİLİR OLMADIĞI İLETİLDİ

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs’tan bir heyet, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı ofisinde ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi.

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İnisiyatif’ten yapılan açıklamaya göre heyet toplantıda, toplumlar arası görüşmelerin durmasına ilişkin görüşlerini ve kaygılarını paylaştı.
İnisiyatif, BM Genel Sekreteri'ne, “Kıbrıs'ın iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon çatısı altında birleştirilmesi ana hedefi ile iki tarafı görüşme masasına geri getirme konusunda yeni bir inisiyatif ortaya koyması adına elinden geleni yapması” talebini de iletti.
İnisiyatif temsilcileri toplantıda, “iki ayrı devlet seçeneğinin, Kıbrıs'ın daimi bölünmesine yol açacak çözümsüz bir seçenek olduğunu ve bunun kabul edilebilir olmadığını” da iletti.
 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 17:27
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