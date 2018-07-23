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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Cumhurbaşkanlığı önünde Kıbrıs’ta çözüm için eylem yaptı

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Cumhurbaşkanlığı önünde Kıbrıs’ta çözüm için eylem yaptı

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:45
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Cumhurbaşkanlığı önünde Kıbrıs’ta çözüm için eylem yaptı

İNİSİYATİFİ TEMSİLEN CUMHURBAŞKANLIĞI ÖNÜNDE TOPLANANLAR, ÜÇ DİLDE “ÇÖZÜM VE BARIŞ HEMEN ŞİMDİ” YAZILI PANKART AÇTI

GENEL SEKRETER’E MÜZAKERE MASASINA GERİ DÖNÜLMESİ İÇİN DAHA KARARLI MÜDAHALEDE BULUNMA ÇAĞRISI YAPILDI

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin görevlendirdiği geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi sırasında, Cumhurbaşkanlığı önünde çözüm lehinde eylem yaptı.

İnisiyatifi temsilen Cumhurbaşkanlığı önünde toplananlar, üç dilde “Çözüm ve Barış Hemen Şimdi” yazılı pankart açtı.

Göstericiler,  Lute’ye iletilmek üzere hazırlanan mektubu Barış Gücü temsilcisine teslim etti.

Mektupta, İsviçre’de garantör ülkeler İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin katılımıyla gerçekleştirilen konferansın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, “geçmişte gerginliği artıracak koşullara kıyasen çok daha tehlikeli sonuçların ortaya çıkabileceği koşulların ortaya çıktığı” kaydedildi.

“HİDROKARBON ÇATIŞMA SEBEBİ OLMAYA BAŞLADI”

Mektupta, “Hidrokarbon meselesi çözüm için bir teşvik yerine yeniden çatışma için sebep olmaya başladı” ifadeleri kullanıldı.

İki taraftaki siyasi liderlerin, erken bir sürede sonuç alıcı bir sürece girmek için gerekli iradeye sahip olmadığı görüntüsünün hakim olduğu kaydedilen mektupta, her iki kesimin, liderlerin üzerinde mutabık kalacağı, iki bölgeli ve iki toplumu bir çözümü desteklemeye hazır olduğunu, bunun, yapılan anketlerde de görülebileceği belirtildi.

“DAHA KARARLI BİR MÜDAHALE”

Mektupta, Genel Sekreter Antonio Guterres’ten müzakerelerin yeniden başlaması için daha kararlı bir müdahale beklendiği kaydedildi.

GENEL SEKRETERE ÇAĞRI... “ÇERÇEVE NETLEŞTİRİLMELİ”

Genel Sekreter’e çağrı da içeren mektupta, “Genel Sekreter’in İsviçre’deki konferansın son bölümünde taraflara sunduğu ‘çerçeve’nin ve liderlerin yanıtlamasını beklediği konuları netleştirilmesi; görüşmelere dahil olması ve traftarlara seçeneklerin neler olduğunu net bir şekilde ifade etmesi; Kıbrıs’ın güneyinde hidrokarbon kaynakları için yeni bir keşif sondajı yapılmadan Kıbrıs’la ilgili konferansın yeniden başlamasını sağlaması” çağrısında bulunuldu.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs’ın mektubunda ayrıca, iki toplumdan sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu inisiyatifin, iki toplumlu ve iki bölgeli çözümün tek seçenek olduğu görüşünü savunduğu da belirtildi.

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Son Güncelleme: 23.07.2018 17:53
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