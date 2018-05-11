İki Toplumlu Barış İnisiyatifi AKEL’i Ziyaret Etti!

LİDERLERDEN GUTERRES ÇERÇEVESİNDE MÜZAKERELERE BAŞLAMASI İSTENDİ

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden bir heyet, Güney Kıbrıs’ta ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Başkanı Andros Kiprianu’yu ziyaret etti.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nde yer alan örgütler adına Basın Emekçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, AKEL Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in taraflara sunduğu çerçeve üzerinden müzakerelerin yeniden başlaması konusunda tarafların ortak görüş belirttiği ifade edildi.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun, adada federal bir çözüme ulaşmanın tek hedef olduğu yönünde açıklamalarda bulunduğu ifade edilen açıklamada, İnisiyatif adına söz alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın ise, liderlerin bir an önce Guterres Çerçevesi’nde müzakerelere başlamasını ve süreci sonuç alıcı bir noktaya taşımasını istediği kaydedildi.