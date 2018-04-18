

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Eugène Ionesco’nun yazdığı, Nehir Demirel’in yönettiği “İki Kişilik Hırgür” oyununu, üç kez daha sahneleyecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, sezon boyunca sahnelenen oyun; 20 Nisan Cuma, 4 Mayıs Cuma ve 5 Mayıs Cumartesi tarihlerinde son üç temsilini yapacak.

Burunlarının ucuna kadar gelmiş olan savaşa yabancılaşmış, konforlu kabuğuna çekilmiş bir çiftin, yitirilen anlam içinde birbirlerine karşı verdikleri savaşı anlatan oyunda; Hatice Tezcan, Osman Ateş, Melek Erdil, Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Umut Ersoy, Pınar İnandım rol alıyor.

Biletler www.biletinial.com’dan ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir.

Daha fazla bilgi 2278782 numaralı telefondan alınabilir.

(ÖZ/HA)

