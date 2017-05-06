İki Kişi Tutuklandı

DARP NEDENİYLE ARANAN ŞAHIŞ VE KKTC KARASULARINI İHLAL EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, Şuayip Satılmış’ı darp ettiği için aranan 27 yaşındaki M.G.’nin tutuklandığı bildirildi.

Polis basın bültenine göre, M.G. (E-27) daha önceden kendisine laf attığı gerekçesiyle Şuayip Satılmış’ı 1 Mayıs’ta Lefkoşa’da darp etmişti. Aranan M.G. bugün tespit edilerek tutuklandı.

KKTC KARASULARINI İHLAL EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC karasularından çıkan ve daha sonra da KKTC’ye giriş yapan iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün Yenierenköy’de H.B. (E-45) ve T.B. (E-49), H.B’ye ait sürat teknesiyle Balalan-Yenierenköy açıklarından denize açıldı.

12 deniz mili olan karasularını ihlal ederek KKTC’den çıkış yapan söz konusu şahıslar, aynı gün saat 13.30 sıralarında aynı tekneyle Dipkarpaz açıklarında “Issız Ada” diye bilinen bölgeden gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC karasularına giriş yaptı.

KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen H.B ve T.B. tutuklandı.