İki ithal üründe limit üstü kalıntı çıktı

YERLİ ÜRÜNLER TEMİZ, İTHAL ÜRÜNLERİN 2’SİNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI ÇIKTI

Tarım Dairesi 20-26 Nisan 2018 Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Çilek, Havuç,Acı Kırmızı Pul Biber,Ayçiçek Küsbesi, Kapya Biber, Endivye, Kiraz ,Buğday ve Soya Fasulyesi Küsbesi olmak üzere 31 numunede 29'u temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Enginar, Domates, Kavun, Maydanoz, Sivri Biber, Pazı, Soğan, Patates, Beyaz sarma, Salatalık , Havuç ve Valencia Portakal olmak üzere 17 Numune de 17'si temiz olup herhangi bir kalıntıya ratlanmamıştır.

İthal Ürünlerde limit üstü çıkan SVS Ltd ait Çilek Menşeine iade edilmiştir. Deftera Ltd'e ait Kapya biber imha edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Muhamet M. Ömeroğlu İthal Acı K.Pul Biber Temiz

2 Onbaşı İşl Ltd İthal Havuç Temiz

3 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz

4 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Limit Üstü

5 SVS Tic Ltd. İthal Havuç Temiz

6 Engin Hürsen Ltd. İthal Havuç Temiz

7 Engin Hürsen Ltd. İthal Çilek Temiz

8 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

9 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(G.S) Temiz

10 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Golden) Temiz

11 Nuri Ersoy İthal Elma(G.S) Temiz

12 Holly Grains Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

13 Onbaşı İşl Ltd İthal Kapya Biber Temiz

14 Halil Kasap Paz İthal Havuç Temiz

15 Onbaşı İşl Ltd İthal Endivyen Temiz

16 Onbaşı İşl Ltd İthal Çeri Dom. Temiz

17 Halil Kasap Paz İthal Kapya Biber Temiz

18 Halil Kasap Paz İthal Kiraz Temiz

19 Deftera Gıda İthal Kapya Biber Limit Üstü

20 Deftera Gıda İthal Havuç Temiz

21 M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz

22 Onbaşı İşl Ltd İthal Kapya Biber Temiz

23 Onbaşı İşl Ltd İthal Havuç Temiz

24 SVS Tic Ltd. İthal Havuç Temiz

25 SVS Tic Ltd. İthal Kapya Biber Temiz

26 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz

27 Nuri Ersoy İthal Kapya Biber Temiz

28 Nuri Ersoy İthal Havuç Temiz

29 Nej Grain Ltd İthal Buğday Temiz

30 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

31 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Golden) Temiz

32 Yusuf Sönmez Gaziveran Havuç Temiz

33 Ali Çam Tatlısu Domates Temiz

34 Tanul Babacanlı Tatlısu Salatalık Temiz

35 Tanul Babacanlı Tatlısu Fasulye Temiz

36 Olga Çelik Tatlısu Kavun Temiz

37 Menteş Soyumert Çatalköy Pazı Temiz

38 Tarsan Ltd. Çatalköy Salatalık Temiz

39 Tarsan Ltd. Çatalköy Sivri Biber Temiz

40 Ahmet Kayım Çatalköy İceberg Marul Temiz

41 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(ih) Temiz

42 İsmail Bender Çayönü Soğan Temiz

43 Vasfiye Arıtman Çayönü Patates Temiz

44 Kemal Bayur Haspolat Beyaz Sarma Temiz

45 Kemal Bayur Haspolat Maydanoz Temiz

46 Şerife G. Civisilli İskele Enginar(ih) Temiz

47 Dilekler Tic. Güzelyurt Patates(İh) Temiz

48 Evkaf(Vakıflar İdaresi) Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz