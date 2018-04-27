İki ithal üründe limit üstü kalıntı çıktı

YERLİ ÜRÜNLER TEMİZ, İTHAL ÜRÜNLERİN 2’SİNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI ÇIKTI
Tarım Dairesi 20-26 Nisan 2018 Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Çilek, Havuç,Acı Kırmızı Pul Biber,Ayçiçek Küsbesi, Kapya Biber, Endivye, Kiraz ,Buğday ve Soya Fasulyesi Küsbesi olmak üzere 31 numunede 29'u temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
Yerli ürünlerden Enginar, Domates, Kavun, Maydanoz, Sivri Biber, Pazı, Soğan, Patates, Beyaz sarma, Salatalık , Havuç ve Valencia Portakal olmak üzere 17 Numune de 17'si temiz olup herhangi bir kalıntıya ratlanmamıştır.
İthal Ürünlerde limit üstü çıkan SVS Ltd ait Çilek Menşeine iade edilmiştir. Deftera Ltd'e ait Kapya biber imha edilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Muhamet M. Ömeroğlu İthal Acı K.Pul Biber Temiz
2 Onbaşı İşl Ltd İthal Havuç Temiz
3 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz
4 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Limit Üstü
5 SVS Tic Ltd. İthal Havuç Temiz
6 Engin Hürsen Ltd. İthal Havuç Temiz
7 Engin Hürsen Ltd. İthal Çilek Temiz
8 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
9 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(G.S) Temiz
10 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Golden) Temiz
11 Nuri Ersoy İthal Elma(G.S) Temiz
12 Holly Grains Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
13 Onbaşı İşl Ltd İthal Kapya Biber Temiz
14 Halil Kasap Paz İthal Havuç Temiz
15 Onbaşı İşl Ltd İthal Endivyen Temiz
16 Onbaşı İşl Ltd İthal Çeri Dom. Temiz
17 Halil Kasap Paz İthal Kapya Biber Temiz
18 Halil Kasap Paz İthal Kiraz Temiz
19 Deftera Gıda İthal Kapya Biber Limit Üstü20 Deftera Gıda İthal Havuç Temiz
21 M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
22 Onbaşı İşl Ltd İthal Kapya Biber Temiz
23 Onbaşı İşl Ltd İthal Havuç Temiz
24 SVS Tic Ltd. İthal Havuç Temiz
25 SVS Tic Ltd. İthal Kapya Biber Temiz
26 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz
27 Nuri Ersoy İthal Kapya Biber Temiz
28 Nuri Ersoy İthal Havuç Temiz
29 Nej Grain Ltd İthal Buğday Temiz
30 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
31 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Golden) Temiz
32 Yusuf Sönmez Gaziveran Havuç Temiz
33 Ali Çam Tatlısu Domates Temiz
34 Tanul Babacanlı Tatlısu Salatalık Temiz
35 Tanul Babacanlı Tatlısu Fasulye Temiz
36 Olga Çelik Tatlısu Kavun Temiz
37 Menteş Soyumert Çatalköy Pazı Temiz
38 Tarsan Ltd. Çatalköy Salatalık Temiz
39 Tarsan Ltd. Çatalköy Sivri Biber Temiz
40 Ahmet Kayım Çatalköy İceberg Marul Temiz
41 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(ih) Temiz
42 İsmail Bender Çayönü Soğan Temiz
43 Vasfiye Arıtman Çayönü Patates Temiz
44 Kemal Bayur Haspolat Beyaz Sarma Temiz
45 Kemal Bayur Haspolat Maydanoz Temiz
46 Şerife G. Civisilli İskele Enginar(ih) Temiz
47 Dilekler Tic. Güzelyurt Patates(İh) Temiz
48 Evkaf(Vakıflar İdaresi) Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz