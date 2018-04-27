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İki ithal üründe limit üstü kalıntı çıktı
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İki ithal üründe limit üstü kalıntı çıktı

Tarım Dairesi 20-26 Nisan 2018 Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İki ithal üründe limit üstü kalıntı çıktı

Tarım Dairesi 20-26 Nisan 2018 Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

27 Nisan 2018 Cuma 11:58
İki ithal üründe limit üstü kalıntı çıktı

YERLİ ÜRÜNLER TEMİZ, İTHAL ÜRÜNLERİN 2’SİNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI ÇIKTI 

Tarım Dairesi 20-26 Nisan 2018 Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

 İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                                

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Çilek, Havuç,Acı Kırmızı Pul Biber,Ayçiçek  Küsbesi,         Kapya Biber, Endivye, Kiraz ,Buğday ve Soya Fasulyesi Küsbesi olmak üzere 31 numunede 29'u temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.                                                           

Yerli ürünlerden Enginar, Domates, Kavun, Maydanoz, Sivri Biber, Pazı, Soğan, Patates, Beyaz sarma, Salatalık , Havuç  ve Valencia Portakal olmak üzere 17 Numune de 17'si temiz olup herhangi bir kalıntıya ratlanmamıştır.                                   

İthal Ürünlerde  limit üstü çıkan SVS Ltd ait Çilek Menşeine iade edilmiştir. Deftera Ltd'e ait Kapya biber imha edilmiştir.                                 

                                                                         

         İsim   Yerli/ithal   Ürün Analiz Sonucu

1       Muhamet M. Ömeroğlu İthal  Acı K.Pul Biber   Temiz

2       Onbaşı İşl Ltd      İthal  Havuç         Temiz

3       SVS Tic Ltd.        İthal  Çeri Dom.  Temiz

4       SVS Tic Ltd.        İthal  Çilek Limit Üstü

5       SVS Tic Ltd.        İthal  Havuç         Temiz

6       Engin Hürsen Ltd.         İthal  Havuç         Temiz

7       Engin Hürsen Ltd.         İthal  Çilek Temiz

8       Onbaşı İşl Ltd      İthal  Elma(Stk)   Temiz

9       Onbaşı İşl Ltd      İthal  Elma(G.S)  Temiz

10     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Elma(Golden)      Temiz

11     Nuri Ersoy İthal  Elma(G.S)  Temiz

12     Holly Grains Ltd İthal  Ayçiçek Küsbesi  Temiz

13     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Kapya Biber        Temiz

14     Halil Kasap Paz   İthal  Havuç         Temiz

15     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Endivyen    Temiz

16     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Çeri Dom.  Temiz

17     Halil Kasap Paz   İthal  Kapya Biber        Temiz

18     Halil Kasap Paz   İthal  Kiraz Temiz

19     Deftera Gıda        İthal  Kapya Biber        Limit Üstü

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20     Deftera Gıda        İthal  Havuç         Temiz

21     M.Hacı Ali Ltd.   İthal  Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz

22     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Kapya Biber        Temiz

23     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Havuç         Temiz

24     SVS Tic Ltd.        İthal  Havuç         Temiz

25     SVS Tic Ltd.        İthal  Kapya Biber        Temiz

26     SVS Tic Ltd.        İthal  Çilek Temiz

27     Nuri Ersoy İthal  Kapya Biber        Temiz

28     Nuri Ersoy İthal  Havuç         Temiz

29     Nej Grain Ltd      İthal  Buğday       Temiz

30     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Elma(Stk)   Temiz

31     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Elma(Golden)      Temiz

32     Yusuf Sönmez     Gaziveran   Havuç         Temiz

33     Ali Çam      Tatlısu        Domates     Temiz

34     Tanul Babacanlı  Tatlısu        Salatalık     Temiz

35     Tanul Babacanlı  Tatlısu        Fasulye       Temiz

36     Olga Çelik  Tatlısu        Kavun        Temiz

37     Menteş Soyumert Çatalköy    Pazı   Temiz

38     Tarsan Ltd. Çatalköy    Salatalık     Temiz

39     Tarsan Ltd. Çatalköy    Sivri Biber  Temiz

40     Ahmet Kayım      Çatalköy    İceberg Marul      Temiz

41     Fatma Sesigüzel   İskele Enginar(ih) Temiz

42     İsmail Bender      Çayönü      Soğan         Temiz

43     Vasfiye Arıtman  Çayönü      Patates       Temiz

44     Kemal Bayur       Haspolat    Beyaz Sarma       Temiz

45     Kemal Bayur       Haspolat    Maydanoz  Temiz

46     Şerife G. Civisilli İskele Enginar(ih) Temiz

47     Dilekler Tic.         Güzelyurt   Patates(İh)  Temiz

48     Evkaf(Vakıflar İdaresi) Güzelyurt   Valencia Portakal(İh)    Temiz

Son Güncelleme: 27.04.2018 12:07
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