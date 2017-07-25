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25 Temmuz 2017 Salı 09:03

İki erkek mahkum doğaya aykırı cinsel ilişki esnasında yakalandı

İki erkek mahkum doğaya aykırı cinsel ilişki esnasında yakalandı
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 İki erkek mahkum doğaya aykırı cinsel ilişki esnasında yakalandı


Cezaevinde iki erkek mahkumun geçtiğimiz günlerde doğaya aykırı ilişki esnasında yakalandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Olayın meydana gelmesinin hemen ardından Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç’in konuyu ört bas etmeye çalıştığı öğrenildi.

Cezaevi yöneticileri söz konusu olayı yalanladı. Ancak bakanlık yöneticilerinin konuyu duyar duymaz Çebiç’ten bilgi almaya çalıştığı Çebiç’in de olayı kapatmaya çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Merkezi Cezaevi’nin artık hiçbir yönden yaşanılabilecek bir yer olmadığını belirtmişti.

Kayalı, şu anda cezaevinde 400’ün üzerinde mahkûm ve tutuklu olduğunu belirterek, personel azlığının yanı sıra, 48-50 kişiye 3 tuvalet ve 2 duşun düştüğü koğuşlarda nefes almanın dahi zor olduğu bir yer haline geldiğini kaydetmişti.

Halkın Sesi

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