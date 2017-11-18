İki büyük partinin seçim öncesi en büyük günü

7 Ocak'ta yapılacak Erken Genel Seçim’de, köklü iki siyasi gelenekten gelen UBP ile CTP üyeleri, aday ve sıralamaları için oy vererek, partilerinin milletvekili adaylarını bugün belirliyor...





18 Kasım Cumartesi, aday adaylarını 12 bin üyenin önüne çıkarmaya hazırlanan UBP’de hazırlıklar tamamlandı.

7 Ocak 2018’de yapılacak Erken Genel Seçim’de köklü iki siyasi gelenekten gelen Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi üyeleri, aday ve sıralamaları için oy vererek, partilerinin milletvekili adaylarını bugün belirliyor…

UBP’de 7’si kontenjan artı 64 aday adayından 22’si; CTP’de ise 9’u kontenjan artı 53 aday adayından 13 kişi üyelerin oyları ile elenecek.

CTP’de 09.00’da YDÜ AKM’de yapılacak oylamada elektronik oy sistemi kullanılacak. Seçimler 21.00’a kadar sürecek. Seçimlerde parti tüzüğünde yer alan yüzde 40 kadın kotası da uygulanacak. Üyeler tüm ilçe aday adayları için oy kullanacak.

UBP’nin aday sıralama seçimi Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. 08.00’da başlayacak oy verme işlemi, 20.00’da sona erecek. UBP’de oylar elle sayılacağı için, kesin sıralamanın 19 Kasım Pazar açıklanması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu, Siyasi Partiler Yasası gereği UBP kurultayında aktif görev olacak. Oy verme işleminde, Divan Başkanlığını Cemal Bulutoğluları, üyelikleri ise Şefik Aşçıoğulları, İbrahim Urcan, Atila Mahmutoğlu, Hasan Sadıkoğlu, Gürcan Erdoğan ve Mehmet Özçelik üstlenecek.

Lefkoşa’da 1’nci sırada Hüseyin Özgürgün, 4’üncü sırada Savaş Atakan, 8’inci sırada Olgun Amcaoğlu; Mağusa’da 3’üncü sırada Resmiye Eroğlu Canaltay, 5’inci sırada Hakan Dinçyürek; Girne’de 3’üncü sırada Bulut Akacan ve 5’inci sırada da Özdemir Berova, kontenjan adayı olarak seçmenin karşısına çıkacak.

Kota nedeniyle 15 kadın adayın kesin olarak listede yer alması, belirlenecek aday listelerinde de kadınların kesin olarak üst sıralarda yer almasına yol açacak.

UBP HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, UBP’nin kendine yakışan bir demokrasi şölenine hazır olduğunu vurgulayarak, şeffaf ve güvenilir bir aday belirleme süreci için UBP’nin tüm hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Genel Seçim’de Ulusal Birlik Partisi’nin kontenjan adaylarının sayı ve yerlerinin İlçelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: 1 – 4 – 8

Gazimağusa: 3 (kadın), 5

Girne: 3 – 5

İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde kontenjan kullanılmayacağını belirten UBP Merkez Yönetim Kurulu açıklamasına göre Genel Başkan, 10 kontenjan adayından 7’sini kullanarak üç kontenjan hakkını da üyelerin takdirine bıraktı.

İşte kura sonrası oluşan aday adayı sıralaması:

Lefkoşa

Aydın Soyer, 2. Hasan Yücelen, 3. Oğuz Ceyda, 4. Saffet Nadiri, 5. Hasan Taçoy, 6. Fisun Özsun, 7. Faiz Sucuoğlu, 8. Türel Öksüzoğluları, 9. Akay Yılmaz, 10. Omra Can, 11. Ahmet Savaşan, 12. Tahsin Ertuğruloğlu, 13. Nurcan Yardımcı, 14. Hakan Fellahoğlu, 15. Ersin Tatar, 16. Zorlu Töre.



Mağusa

Oğuzhan Hasipoğlu, 2. Sunat Atun, 3. Ahmet Kâşif, 4. Güneş Güneşoğlu, 5. Hasan Onalt, 6. Dursun Oğuz, 7. Hamza Ersan Saner, 8. Gürsel Uzun, 9. Eylem Dolmacı, 10. Ersun Kutup, 11. Derviş Ekşici, 12. Canan Zeki, 13. Dürdane Acı.

Girne

1.Ahmet Arslan, 2. Zalihe Damdelen, 3. Fikret Öğdü, 4. Hasan Eratal, 5. Deniz Serbest, 6. Kutlu Evren, 7. İzlem Gürçağ, 8. Selim Gökbörü, 9. Ünal Üstel, 10. Ergün Serdaroğlu, 11. Hüseyin Kayım, 12. Cafer Barutcuzade.

Güzelyurt

Kemal Dürüst, 2. Hatice Özer Şahin, 3. Menteş Gündüz, 4. Cihan Kombos, 5. Mehmet Çelebioğlu, 6. Ali Pilli, 7. Leyla Güneş.

İskele

Ümit Özkıran, 2. Turgay Avcı, 3. Fatma Darben, 4. Yasemin Öztürk, 5. Hamit Bakırcı, 6. İrfan Tansel Demir, 7. Önder Sennaroğlu, 8. Nazım Çavuşoğlu.

Lefke

Fırtına Karanfil, 2. Tahsin Zabit, 3. Erdoğan Şanlıdağ, 4. Aytaç Çaluda, 5. Halil Gazi Güney, 6. Timuçin Pargalıoğlu, 7. Nadir Tahsildaroğlu, 8. Kenan Örgen.

CTP, 09.00’DA YDÜ AKM’DE TOPLANACAK

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) üyeleri, 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek Erken Genel Seçimlere katılacak milletvekili adaylarını belirleyecek.

18 Kasım Cumartesi, 09.00’da YDÜ AKM’de toplanacak kurultayda üyeler, 53 aday adayı arasından 40 adayı sırası ile belirleyecek. Kurultay, Genel Sekreter’in açılış konuşmasının ardından divanın oluşturulması ile devam edecek. Genel Başkan’ın üyelere hitap edeceği konuşmanın ardından da oy verme işlemi başlayacak.

Elektronik oy kullanma sistemi ile gerçekleştirilecek seçimler 21.00’a kadar sürecek. Seçimlerde parti tüzüğünde yer alan yüzde 40 kadın kotası da uygulanacak. Üyeler, tüm ilçe aday adayları için oy kullanacak.

OY KULLANMA NASIL OLACAK?

Aday belirleme ve sıralama için üyeler o seçim bölgesinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar adaya oy verecek. Üyeler oy kullanırken, oy kullandığı kişilere tercih yapabilecek. Tercih sayısı, oy kullanılan aday sayısının yarısı kadar kullanılacak.

İlgili seçim bölgesi için aday adayı sayısı, aday sayısı ile eşit olduğu durumlarda üye sadece sıralama amaçları bakımından tercih hakkını kullanabilecek. Oy ve tercih kullanılan ilçelerde aday belirleme alınan oy sayısına, sıralama ise oy ve tercih sayısının toplamına göre saptanacak.

Sadece tercih kullanılan ilçelerde sıralama tercih sayısının toplamına göre yapılacak. Adaylar oy kullanırken kontenjan sayılarını dikkate almayacak.

Buna göre Lefkoşa’da 12 oy 6 tercih, Girne’de 8 oy 4 tercih, İskele’de 4 oy 2 tercih, diğer ilçelerde aday sayısı ile seçilecek kişi sayısı eşit olduğundan Mağusa’da 6 tercih, Güzelyurt’ta 2 tercih ve Lefke’de ise 1 tercih yapılacak.

KONTENJAN ADAYLARI…

CTP’de kontenjan adayları ise şöyle: Lefkoşa’dan KTMMOB (Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Genel Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, TIP-İŞ Başkanı Sıla Usar İncirli; Mağusa’dan DAÜ-SEN Yürütme Kurulu üyesi ve DAÜ-KOOP Asbaşkanı Hamit Caner, Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları; Girne’den KTEZO (Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası) Başkanı Mahmut Kanber, KTTO (Kıbrıs Türk Ticaret Odası) Başkanı Fikri Toros; Güzelyurt’tan KTTB (Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği) önceki Başkanı Filiz Besim ve İskele’den KTOEÖS (Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası) Yönetim Kurulu üyesi Fikret Civisilli.



Kıbrıs Postası - Vatan Mehmet