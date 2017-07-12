Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:47

İki Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

İki Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Ercan -İskele Anayolu’nda Yeniceköy kavşağında dün akşam saat 21:30 sıralarında meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Emine Karakaş’ın, yönetimindeki LN 487 plakalı salon araç ile Ercan -İskele Anayolu Yeniceköy kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde İskele istikametine doğru seyreden Mehmet Çelik yönetimindeki ET 659 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu hafif yaralanan LN 487 plakalı araç sürücüsü Emine Karakaş ile ET 659 plakalı araç sürücü Mehmet Çelik ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Rabia Çelik (K-33), Mehmet Şahut Çelik (E-9), Tenime Çelik (K-10) ve Gizem Çelik (7 aylık) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası aracı içerisinde sıkışan ET 659 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çelik itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazanın meydana geldiği kavşakta aydınlatma olmaması dikkat çekti.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.







Yenidüzen


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku