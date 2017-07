İki Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Ercan -İskele Anayolu’nda Yeniceköy kavşağında dün akşam saat 21:30 sıralarında meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Emine Karakaş’ın, yönetimindeki LN 487 plakalı salon araç ile Ercan -İskele Anayolu Yeniceköy kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde İskele istikametine doğru seyreden Mehmet Çelik yönetimindeki ET 659 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu hafif yaralanan LN 487 plakalı araç sürücüsü Emine Karakaş ile ET 659 plakalı araç sürücü Mehmet Çelik ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Rabia Çelik (K-33), Mehmet Şahut Çelik (E-9), Tenime Çelik (K-10) ve Gizem Çelik (7 aylık) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası aracı içerisinde sıkışan ET 659 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çelik itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazanın meydana geldiği kavşakta aydınlatma olmaması dikkat çekti.Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.Yenidüzen