FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:46

İKD, 2’inci Kitle Toplantısıni İskele’de Gerçekleştirdi

İş Kadınları Derneği&nbsp; (İKD), “iş insanlarının karşılaştığı sorun ve ekonomik alanda mevcut fırsat ve tehditleri yerinde tespit” amacıyla düzenlediği kitle toplantılarının ikincisini Yeni İskele’de gerçekleştirdi.

İKD, 2'inci Kitle Toplantısıni İskele'de Gerçekleştirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

İş Kadınları Derneği  (İKD), “iş insanlarının karşılaştığı sorun ve ekonomik alanda mevcut fırsat ve tehditleri yerinde tespit” amacıyla düzenlediği kitle toplantılarının ikincisini Yeni İskele’de gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeni İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, çeşitli işkollarından girişimciler katıldı.

Açıklamaya göre toplantıda, “Yeni İskele bölgesinde turizm, tarım ve eğitim alanlarında geliştirilebilir fırsatlar olmasına karşın bu olanaklardan henüz yeteri kadar yararlanılamadığı” üzerinde duruldu.

Toplantıda,  bölgenin en önemli sorununun ise,  “devlet düzenleyiciliğinin  zayıf ve ekonomik fırsatların ilerletilmesinde itici güç oluşturamaması” olarak belirlendi.

Toplantıda, bölgenin turizm potansiyeli ile  müze eksikliği,  istihdam ve göç gibi sorunlar  tartışıldı. Teknik lise, yabancı dil eğitimi, meslek kursları, tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorun ve eksiklikler de dile getirildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da Kuzey Kıbrıs Tanıtım Günü Düzenleniyor Antalya’da Kuzey Kıbrıs Tanıtım Günü Düzenleniyor
Denktaş, Gaziler Derneği’nden Bir Heyeti Kabul Etti Denktaş, Gaziler Derneği’nden Bir Heyeti Kabul...
ÖZGÜRGÜN: “BUNDAN SONRA ASLİ GÖREV DEVLETİ GÜÇLENDİRMEK” ÖZGÜRGÜN: “BUNDAN SONRA ASLİ GÖREV DEVLETİ...
230 Kilo Kaçak Et Bulundu 230 Kilo Kaçak Et Bulundu
Girne’de Salih Miroğlu Caddesi Kısmen Trafiğe Kapatılacak Girne’de Salih Miroğlu Caddesi Kısmen Trafiğe...
"kadına Yönelik Şiddet" Semineri Düzenlenecek "kadına Yönelik Şiddet" Semineri Düzenlenecek
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Antalya’da Kuzey Kıbrıs Tanıtım Günü...
Turizm ve Çevre Bakanlığı, Antalya’da Kuzey Kıbrıs Tanıtım Günü düzenliyor.Turizm ve Çevre Bakanlığından...

Haberi Oku