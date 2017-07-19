İKD, 2’inci Kitle Toplantısıni İskele’de Gerçekleştirdi

İş Kadınları Derneği (İKD), “iş insanlarının karşılaştığı sorun ve ekonomik alanda mevcut fırsat ve tehditleri yerinde tespit” amacıyla düzenlediği kitle toplantılarının ikincisini Yeni İskele’de gerçekleştirdi.

İş Kadınları Derneği (İKD), “iş insanlarının karşılaştığı sorun ve ekonomik alanda mevcut fırsat ve tehditleri yerinde tespit” amacıyla düzenlediği kitle toplantılarının ikincisini Yeni İskele’de gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeni İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, çeşitli işkollarından girişimciler katıldı.

Açıklamaya göre toplantıda, “Yeni İskele bölgesinde turizm, tarım ve eğitim alanlarında geliştirilebilir fırsatlar olmasına karşın bu olanaklardan henüz yeteri kadar yararlanılamadığı” üzerinde duruldu.

Toplantıda, bölgenin en önemli sorununun ise, “devlet düzenleyiciliğinin zayıf ve ekonomik fırsatların ilerletilmesinde itici güç oluşturamaması” olarak belirlendi.

Toplantıda, bölgenin turizm potansiyeli ile müze eksikliği, istihdam ve göç gibi sorunlar tartışıldı. Teknik lise, yabancı dil eğitimi, meslek kursları, tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorun ve eksiklikler de dile getirildi.