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07 Aralık 2017 Perşembe 14:09

“İİT ÜYE ÜLKELERİNDE İHRACAT STRATEJİLERİ” ÇALIŞTAYI TAMAMLANDI

'İİT ÜYE ÜLKELERİNDE İHRACAT STRATEJİLERİ” ÇALIŞTAYI TAMAMLANDI
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Dışişleri Bakanlığı ile İslam Ticareti Geliştirme Merkezi’nin (ICDT) iş birliğinde gerçekleştirilen, “İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) Üye Ülkelerinde İhracat Stratejileri” konulu bölgesel eğitim çalıştayı tamamlandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Müslüman ülkelerin ortak sesini duyurmak için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) alt kuruluşu olan ICDT ile düzenlenen çalıştay’ İİT üyelerinden Türkiye, Filistin, Gambiya, Lübnan, Pakistan ve Ürdün’den uzmanlar katıldı.

Girne’de yapılan çalıştayda kapanış konuşmasını Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ile İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Çalışma ve Eğitim Bölümü Başkanı Mamoudou Sall yaptı, Lakadamyalı, kapanış konuşmada, her zaman bu tip etkinlikleri ülkede düzenlemeye hazır olduklarını kaydetti.

Çalıştayda, KKTC Merkez Bankası ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri sunumlar yaptı. 
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