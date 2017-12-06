İİT ÜLKELERİNDE İHRACAT STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI SONA ERİYOR

Dışişleri Bakanlığı ile İslam Ticareti Geliştirme Merkezi’nin (ICDT) ortak organizasyonunda gerçekleştirilen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde İhracat Stratejileri” konulu bölgesel eğitim çalıştayı bugün sona eriyor.İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerden Türkiye, Filistin, Gambiya, Lübnan, Pakistan ve Ürdün’den uzmanların katılımıyla dün Girne’de Lord’s Palace Otel’de başlayan çalıştayda bugün de sunumlar yapılıyor.Çalışmaların, sabah oturumu ve öğle oturumu olmak üzere günde iki seans şeklinde sürdürüldüğü çalıştayda, KKTC Merkez Bankası ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri sunumlar gerçekleştirdi.Bugün tamamlanacak çalıştayda, ayrıca ihracat stratejileri üzerine çalışmalar ve sunumlar da yapılıyor.Katılımcılar, çalıştayın bugünkü oturumlarının tamamlanmasının ardından katılım sertifikalarını alacak ve KKTC’yi tanıtıcı gezi programına katılacak.