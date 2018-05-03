Iı. Yerbilimleri Kongresi Başladı

GÜNDEM, “DOĞU AKDENİZ HİDROKARBON JEOPOLİTİĞİ VE KIBRIS”

3 GÜN 7 FARKLI OTURUMDA SUNUMLAR YAPILACAK

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 : Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yerbilim Mühendisleri Odası’nın Türkiye Maden Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası’yla birlikte düzenlediği II. Yerbilimleri Kongresi başladı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan ve Pazar gününe kadar sürecek kongre KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel Kurt, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş ve KTMMOB Başkanı Seran Aysal’ın sunuş konuşmalarıyla başladı.

Kongrede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de konuşma yaptı.

Ardından “Doğu Akdeniz Hidrokarbon Jeopolitiği ve Kıbrıs “ konulu açılış paneline geçildi.

Açılış panelinde TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Necdet Pamir, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan Prof. Dr. Mustafa Ergün, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Özer Balkaş, TMMOB Maden Mühendisleri Odası’ndan Mesut Erkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren birer konuşma yapacaklar.

Yarın ve Cumartesi günleri ise 7 farklı oturumda gerçekleşecek olan sunumlar KTMMOB Kongre Salonu’nda yer alacak.

Sunumlarda arkeojeofizik yöntemler, zemin incelemelerinde jeofiziksel yöntemler, mühendislik eğitiminde yeni çağın getirdikleri, enerji jeopolitiği penceresinden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, kıyı akiferlerinde tuzlu su girişiminin modellenmesi, kültürel jeoloji ve jeolojik miras, taşocaklarının değerlendirilmesi ve denetim sistemi gibi sunumlar gerçekleştirilecek.

VADİLİLİ

KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili açılış konuşmasında, oda hakkında bilgi verdi, amaçlarını ve misyonlarını aktardı.

Kıbrıslı Türkler ’in içinde olmadığı Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz çalışmalarının sonuç alıcı ve gerçekçi politikalar olmayacağı kanaatinde olduklarını kaydeden Vadilili, Kıbrıslı Türklerin öncelikle doğal gaz aramalarının ortağı olması için karşılıklı adımların atılması gerektiğini belirtti. Vadilili, adanın etrafındaki doğal gaz kaynaklarının gerginlik çıkarmak için değil, aksine huzur ve barış için kullanılmasının tüm tarafların çıkarına olduğunu kaydetti.

KURT

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel Kurt da, petrol ve doğal gaz gibi temel enerji kaynaklarının dünya devletlerinin temel stratejik odak noktası olduğunu kaydetti. Kurt, dünya enerji tüketiminin büyük bir bölümünü doğal gaz ve petrolün oluşturduğunu söyledi. Son yıllarda keşfedilen hidrokarbon rezervleriyle Doğu Akdeniz’in jeopolitik öneminin daha da arttığını dile getiren Kurt, bu konuda uluslararası hukukun önemli olduğunu kaydetti.

Kurt, bilgi birikimleriyle KKTC’nin yanında oldukların ı ve desteğe devam edeceklerini de söyledi.

YÜKSEL

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de, Akdeniz’den bahsederken tek Kıbrıs’tan bahsedilmesini daha anlamlı bulduklarını söyledi ve bunun barış, kardeşlik ve eşitlik duygularına eşlik ettiğini belirtti.

Bölgeye yönelik giderek artan emperyalizmin Ortadoğu’yu kaosa sürüklediğini dile getiren Yüksel, Ortadoğu’daki her gelişmenin Türkiye ve Kıbrıs’ı yakından ilgilendirdiğini, olumsuzlukların ise giderek arttığını kaydetti.

Madenlerin binlerce yıl içinde oluştuğunu, yenilenemediğini ve bulunduğu yerde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yüksel, politikalar oluşturulurken bunların göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

ALAN

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan da, tarihsel evrelerin tümünde insanların gereksinimleri için ilk başvurduklarının jeolojik çevreleri olduğunu söyledi ve bununla ilgili bilgiler aktardı.

Madencilik ve jeoloji konularıyla ilgili tarihsel bilgiler veren Alan, Kıbrıs adası ve münhasır ekonomik bölgesindeki tüm varlıkların iki toplumun ortak varlığı olduğunu belirtti.

Alan, kaynaklarını doğru işleyen ve koruyan, kaynaklarından elde ettiği varlığı toplumun hizmetine sunan ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğunu da ifade etti.

DEMİRBAŞ

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş, Jeofizik mühendisliğinin diğer dallarla ortak çalışma içerisinde olduğunu anlattı, çalışma alanlarıyla ilgili bilgiler verdi ve tüm Türkiye üzerinde örgütlenmiş durumda olduklarını dile getirdi.

Türkiye’de odaların yaşadığı sıkıntıları aktaran, mühendislik dallarında Türkiye’de büyük bir işsizlik olduğunu kaydeden Demirbaş, bunun yasa ve yönetmeliklerdeki yanlış düzenlemelerden kaynaklandığını ifade etti.

Deprem konusunda zemin etüdünün önemini de vurgulayan Demirbaş, Türkiye’deki konuyla ilgili prosedürü aktardı, eksiklikleri sıraladı.

(ÖZ/GUR) FOTOĞRAFLI-EK VERİLECEK



