Iı. Uluslararası Fikret Demirağ Şiiri Festivali Cuma Günü Başlıyor

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Merhum şair Fikret Demirağ anısına düzenlenen II. Uluslararası Fikret Demirağ Şiiri Festivali, Cuma günü başlıyor.

Bu yıl yurt dışından ve Kıbrıs\'tan 25 şairin katılacağı Şiir Festivali, 30 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivale katılacaklar için Şiir Otobüsü cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 09.00\'da Lefkoşa Otobüs Terminali’nden, 09.15\'te de Ledra Palace\'tan hareket ederek festival alanlarına gidecek. Şiir Otobüsü her akşam üstü etkinlik bitişinde de Lefkoşa\'ya dönecek.

Festival Komitesi adına Tamer Öncül’ün yaptığı açıklamaya göre, herkesin katılımına açık olan festivalin programı şöyle:

30 Kasım Cuma:

Lefke Gazi Lisesi öğrencilerinin Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi şairler (Zeki Ali, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Faize Özdemirciler, Fatma Akilhoca, Jenan Selçuk, Emel Kaya, Maria Siakalli, Hüseyin Bahca) ve konuk şairlerle (Diti Ronen, Donya Mirzaei, Gündoğdu Gencer, Maria Do Sameiro Barroso, Müesser Yeniay, Tahareh Mirzayi, Yavuz Özdem) söyleşisi.

Slayt gösterisi. Şiir Dinletisi.

Yer: Lefke Gazi Lisesi

14.00-15.00 Panel (1. Bölüm): Şiir ve Mitoloji

Konuşmacılar: Müesser Yeniay (Turkey/Türkiye), Maria Do Sameiro Barroso (Portugal/Portekiz)

Moderatör/konuşmacı: Emel Kaya

15.00-15.45 Şiir Dinletisi: Diti Ronen, Donya Mirzaei, Gündoğdu Gencer, Maria Do Sameiro Barroso, Müesser Yeniay, Tahareh Mirzayi, Yavuz Özdem, Zeki Ali, Faize Özdemirciler, Fatma Akilhoca, Maria Siakalli, Hüseyin Bahca

15.45- 16.00: Tea/Coffee Break - Çay/kahve arası

16.00-17.00: Panel (2. Bölüm): /Fikret Demirağ Şiiri

Konuşmacılar: Tahereh Mirzayi (Iran/İran) + Yavuz Özdem (Turkey/Türkiye), Donya Mirzaei (Iran/İran)

Moderatör/Jenan Selçuk

17.00 -18.00: Şiir dinletisi, söyleşi-imza: Diti Ronen, Donya Mirzaei, Gündoğdu Gencer, Maria Do Sameiro Barroso, Müesser Yeniay, Nora Nadjaryan, Tahareh Mirzayi, Yavuz Özdem, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Jenan Selçuk, Emel Kaya.

Yer: EUL Hukuk Fakültesi Hall/LAÜ Hukuk Fakültesi Salonu

19.00 Açılış Kokteyli: EUL Lounge

1 Aralık 2018 Cumartesi:

10.30-16.30: Şiir ve Müzik Dinletisi

Şairler: Androulla Shati, Diti Ronen, Donya Mirzaei, Christos Hadjipapas, Gündoğdu Gencer, Maria Do Sameiro Barroso, Müesser Yeniay, Nora Nadjaryan, Tahareh Mirzayi, Yavuz Özdem, İbrahim Aziz, Zeki Ali, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Ümit İnatçı, Ogün Kaymak, Jenan Selçuk,Burçak Midilli Güldoğuş, Maria Siakalli, Hüseyin Bahca, Tuğçe Tekhanlı

Sunucu: Yusuf Nidai

Müzik: Halil Akansel- Mustafa Tozakı (Compositions on Fikret Demirağ poetry/Fikret Demirağ şiirlerinden besteler)

Ersan Karaç, Sol Anahtarı (Closing concert/Kapanış konseri)

Yer: Bademliköy, “Fikret Demirağ Şiir Tepesi”

(Yağmur durumunda bu etkinlik Vuni King Otel’e alınacak)

2 Aralık 2018 Pazar:

10.30 – 11.15: Ağaçlı Kahve/Ağaçlı Kahve’de buluşma

11.30 – 12.30: Fikret Demirağ Şiir Odası ziyareti + Fotoğraf Sergisi Açılışı

Şiir Dinletisi: Diti Ronen, Donya Mirzaei, Gündoğdu Gencer, Maria Do Sameiro Barroso, Müesser Yeniay, Nora Nadjaryan, Tahareh Mirzayi, Yavuz Özdem, Zeki Ali, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Ceyhan Özyıldız, Jenan Selçuk, Burçak Midilli Güldoğuş, Maria Siakalli

Fikret Demirağ şiirlerinden serbest okumalar.

Lefke Belediyesi Çocuk Korosu

Yer: Lefke, Bandabuliya

12.30-14.00: Lefke Yürüyüşü. /F.D. Şiir Odası + Nural Hanımın evi+ Memeler Dağı + Kısa Lefke Parkuru)

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(Yağmur durumunda bu etkinlik Lefke Bandabuliya’da yapılacak)

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI