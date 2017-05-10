“ıı. Kktc Kobi Zirvesi” Golden Tulip Otel’de Başladı

ZİRVE İKİ GÜN SÜRECEK

ATUN: “HEDEF DAHA FAZLA YATIRIM, TAM İSTİHDAM, DAHA YÜKSEK MİLLİ GELİR”

“BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 14,5’TEN DENK BÜTÇE NOKTASINA ERİŞTİ, 2016 YILINDA İLK KEZ CARİ FAZLA VERİLDİ, 2009’DA -275 MİLYON TL CARİ AÇIK, 2016’DA 280 MİLYON TL CARİ FAZLA’YA YÜKSELDİ, İŞSİZLİK ORANI İSE YÜZDE 14LERDEN, 6,4’E DÜŞTÜ”

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): “II. KKTC KOBİ Zirvesi” başladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, hedeflerinin daha fazla yatırım, tam istihdam, daha yüksek milli gelir olduğunu söyledi.

Son 9 yılın 7 yılında ekonomi bakanlığı görevinde bulunduğunu ifade eden Bakan Sunat Atun, gelinen süreçte, KKTC’nin bütçe açığının yüzde 14,5’den denk bütçe noktasına eriştiğini, cari açığın 2016 yılında ilk kez cari fazlaya döndüğünü, 2009’da -275 milton Tl olan açığın, 2016’da 280 milyon TL cari fazlaya yükseldiğini, işsizlik oranın ise yüzde 14lerden, 6,4’e düştüğünü kaydetti.

Zirvede konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 9 yılda 8 bin 531 projeye 1,097,493 milyon TL faiz destekli kredi verildiğini de söyledi.

Golden Tulip Otel’de başlayan ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Küçük ve Orta Boy İşletmeler Geliştirme Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nce gerçekleştirilen zirveye; Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KOBİGEM Direktörü Ebru K. Sertoğlu, KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan ve diğer üst düzey yetkililer, iş insanları ve Türkiye’den davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan zirve, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Açılış konuşmaları sonrasında ise sponsorlara plaket verilmesi ardından, oturumlara geçildi. Zirve, yarın da devam edecek.

SERTOĞLU

İlk konuşmayı yapan KOBİGEM Direktörü Ebru K. Sertoğlu, KKTC’de yürütülen kobicilik çalışmalarına dikkat çekerek, kobicilik ve girişimciliğin üretim ve istihdamın önemli bir ayağını oluşturduğunu kaydetti.

Kobicilik girişimlerinin ülke ekonomisinin büyüme ve kalkınmasına da önemli katkıları olduğuna işaret eden Sertoğlu, 2 gün sürecek zirve hakkında bilgiler vererek, yapılacak çalışmalara çok önemli katkılar sağlayacağına inanç belirtti.

ÖZCAN

KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan da, kamusal, finansal ve reel sektörü daha iyi anlamak ve kobicilik için zirvenin çok önemli katkıları olacağına inanç belirterek, zirvenin başarılı olması temennisinde bulundu.

Özcan, kobicilik çalışmalarının ülke için önemine işaret ederek, küçük ve orta boy işletmelerin tanımını yaptı.

Kobilerin bir çok sorun ve engelle karşı karşıya olduklarını ifade eden Özcan, zirvenin KKTC ekonomisi için çok büyük önemi olan kobilerin sorunlarına da çözüm önerileri getirmesini temenni etti.

Kobilerin en büyük sorununun finansal olduğunu vurgulayan Özcan, kobilere can suyu olacak önemli projeleri olduğunu, bunun 2 gün sürecek toplantılarda anlatılacağını belirtti.

Özcan, KKTC’deki Kredi Garanti Fonu projesi ve uygulama çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

ÇELİK

TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Hasan Ali Çelik de, ikincisi gerçekleştirilecek zirvenin KKTC’ye hayırlar getirmesini temenni ederek, TC’de bu alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TC’nin her alanda olduğu, gibi bu alanda da KKTC’ye verebileceği desteği sonuna kadar vermeye hazır olduğunu ifade eden Çelik, kobicilik hizmetleri için finansman kadar, araştırma ve geliştirmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Bilgi ve teknolojinin öne çıkarılmasının da girişimciliği başarıya götüren önemli etkenlerden olduğuna işaret eden Çelik, kobicilikte ulusal değil, uluslararası bir üretimi hedeflemenin de başarıya giden yollardan biri olduğunu kaydetti.

Çelik, kobicilik çalışmaları hakkında dünya ve Türkiye’den örnekler de verdi.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, kobiciliğin ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, bütün yatırım ve yatırımcıların ülke ekonomisine önemli katkılar yaptığını kaydetti.

Ataoğlu, bugün başlayan Kobi zirvesinin verimli geçeceğine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanç belirtti.

Bakan Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’yla, ülkenin gelişmesi ve kalkınması yönünde Karpaz, Yeşilırmak, Güzelyut ve Lefke’de birer çalıştay yapacaklarını belirterek, ülke ekonomisinin kalkınması için bu tür işbirliklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, zirvenin hayırlı olmasını temenni ederek, konuşmasına geçmişin kısa bir değerlendirmesini yaparak başladı.

Küresel finansal krizle beraber KKTC’nin yapısal sorunlarının bütünleştiği 2007-2008 çöküş döneminin ardından 2009 yılından hükümete geldiklerine işaret eden Bakan Atun, 9 yılın 7 yılında ekonomi bakanlığı görevinde bulunduğunu anımsattı.

KKTC’nin bu sürece yüksek bütçe açıkları, iç kaynakların kamu açıklarının kapatılması için değerlendirildiği, kamu iç borcunun süratle arttığı, yani ağır yapısal sorunlarla yakalandığını anımsatan Bakan Atun, bu süreçte cari açığın tavan yaptığını, ekonominin yüzde 6 küçüldüğünü (2009), işsizliğin yüzde 14’lere yükseldiğini ve kapanan işyeri hızının, açılan iş yeri hızını geçtiğini kaydetti.

Atun, 2009 dönemi hükümeti olarak yapılan işleri şöyle sıraladı:

“Temel mali disiplin ve reel ekonomiyi güçlendirmeye odaklanan 2010-2012 programı hazırlandı. Yapısal reformlar programlandı. Daralan sektörleri genişletmek adına, hem esnaf-mikro işletmelerin kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak, iç talebi canlandırmak, yatırımları teşvik etmek, reel sektörü güçlendirmek adına çok önemli adımlar atıldı.”

Atun, gelinen süreçte ise, bütçe açığının yüzde 14,5’den denk bütçe noktasına eriştiğini, cari açığın 2016 yılında ilk kez cari fazlaya döndüğünü, 2009’da -275 milyon TL olan açığın 2016’da 280 milyon TL fazlaya yükseldiğini, işsizlik oranın ise yüzde 14’lerden, 6,4’e düştüğünü aktardı.

2010-2012 ve 2013-2015 ekonomik programlarının, en değerli projelerinden birinin de artık kurumlaşmış olan kobi destekleri alanı olduğunu ifade eden Atun, bugüne kadar yapılan faaliyetler hakkında da bilgi verdi.

9 YILDA 8 BİN 531 PROJEYE FAİZ DESTEKLİ KREDİ VERİLDİ

İşletmelerin yüzde 98’inin küçük ve mikro ölçekli işletmelerin oluşturduğuna işaret eden Bakan Atun, 9 yılda 8 bin 531 projeye 1,097,493 milyon TL faiz destekli kredi verildiğini kaydetti.

Atun, 2010-2016 dönemi yatırım payları hakkında da bilgiler vererek, 2017 yılı stratejik amaçlarının geçen yıl yapılan 1. Kobi Zirvesi’nden yararlanılarak belirlendiğini anlattı.

Atun amaçlarını şöyle sıraladı:

“Kobilerin, üretim ve yönetim becerilerini, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün hizmet üretme kapasitelerini geliştirmek, küresel pazarda rekabet güçlerini artırmak, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, girişimciliği geliştirmek, girişimlerin sürüdürülebilirliğini sağlamak, kurumsallaşma, kurumsal yapı ve algıyı güçlendirmek, nitelikli hizmet sunma kapasitesini artırmak.”

Öte yandan kapsayıcılık (dezavantajlı bölgeler ve genç ile kadın girişimciler programı), girişimciliğin geliştirilmesi, teknolojik girişimcilik, kobilerin arge – markalaşma ve teknolojik altyapısı, yek, ihracatçı kobi önceliklerine de devam edileceğini anlatan Bakan Sunat Atun,

2017 yılı için planlanan projeleri hakkında da bilgiler verdi.

Atun, “toplam 30,500,000 TL kaynak ile 146,000,000 TL yatırım yapılması hedefinde olduklarını” kaydetti.

2 YENİ HİBE PROGRAMI

Girişimcilik 2 programının devam edeceğini de ifade eden Atun, bu çerçevede yeni tekno girişimci hibe programı ve genç ve kadın girişimci kısmi hibe– faiz destekli kredi programını da açıkladı.

Hedeflerinin daha fazla yatırım, tam istihdam, daha yüksek milli gelir olduğuna vurgu yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, programların uygulanması için katkı koyan herkese teşekkür etti.

(TUĞ/HÖ) FOTOĞRAFLI

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın

Fotoğraflar: Hüseyin Sayıl