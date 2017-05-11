Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, T.C Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve KOBİGEM tarafından 2.’si düzenlenen “KKTC KOBİ Zirvesi” bugün sona eriyor.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, T.C Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve KOBİGEM tarafından 2.’si düzenlenen “KKTC KOBİ Zirvesi” bugün sona eriyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün başlayan ve bugün KKTC’de Girişimcilik Ekosisteminin Oluşturulması Çalıştayı ile devam eden zirve, girişimci adaylarını özendirme, yüreklendirme, teşvik etme ve gelişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Zirvenin bugünkü bölümünün açılışına katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, KOBİ’lerin, üretim ve yönetim becerilerini, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün hizmet üretme kapasitelerini geliştirmek adına yapılan çalıştayların çok önemli olduğunu kaydetti.

Atun “bugün burada tüm çalışma masalarını gezeceğim, sizlerin ortaya çıkaracağı fikirler bizimde yol haritamız olacak. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalıştayda ortaya çıkanlar bugün bizi buraya getirdi. Merdiven çıkar gibi her seferinde bir üst basamağa çıkıyoruz. Ve her geçen gün bir önceki güne göre daha ileriye gidiyoruz. Hepinize gelip katkı koyduğunuz ve bu işi sahiplendiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

(TUĞ/HA)