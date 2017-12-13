“II. ULUSLARARASI HALA SULTAN’A VEFA SERGİSİ” CUMA GÜNÜ AÇILACAK

Türk Tarih Kurumu 15-19 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde “II. Uluslararası Hala Sultan’a Vefa Sergisi-100. Yılında Kudüs Sergisi” düzenliyor.
Serginin açılış etkinliği cuma günü saat 09.30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak, 10.30’daki panelin ardından 11.30’da sergi açılacak.
Açılış etkinliği, saat 12.00’de düzenlenecek resepsiyon ile sona erecek.
13 Aralık 2017 Çarşamba 14:50
Türk Tarih Kurumu 15-19 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde “II. Uluslararası Hala Sultan’a Vefa Sergisi-100. Yılında Kudüs Sergisi” düzenliyor.