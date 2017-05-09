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09 Mayıs 2017 Salı 14:00

II. KKTC KOBİ Zirvesi" “KKTC'de Girişimcilik Ekosistemi"

II. KKTC KOBİ Zirvesi' 'KKTC'de Girişimcilik Ekosistemi'
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, T.C Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve KOBİGEM tarafından bu yıl II. düzenlenen “KKTC KOBİ Zirvesi” yarın başlıyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Zirve, girişimci adaylarını özendirmesi, yüreklendirmesi, teşvik etmesi ve gelişmelerine katkı sağlamasını hedefliyor.

Zirve sırasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, II. Girişimcilik Hibe Programının lansmanının yapılacağı "II. KKTC KOBİ Zirvesi" yatırımcılara ve finans kuruluşları için enerjik, yeni, keşfedilmemiş fırsatlar sunarken; yerel yönetimler, sosyal liderler, üniversiteler, danışmanlar, özel fonlar için kendi kurumsal gelişimleri ve bölgesel gelişime umut vaat eden bir alanı bir araya getirmeyi hedefliyor.

Zirve sonucunda, girişimci olma, bu yolda başarılı olma ihtimalini arttırmak isteyen kişiler için güvenli kazanç fırsatları sunan, girişimcinin kendini yalnız hissetmediği, her kesimin kazandığı faydalı bir yaşam alanının ülkemizde oluşturulması için önerilerin raporlanarak hayat bulmasını için zirve sonrası sonuç bildirgesi yayınlanacak.

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ

KKTC'de Girişimcilik Ekosistemi

10-11 Mayıs 2017, GoldenTulip Otel/Lefkoşa

10 Mayıs 2017 Çarşamba

10.30 Açılış

Açılış Konuşmaları

Konuşması KOBİGEM Direktörü Ebru K. Sertoğlu

KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun

11.00 Kahve Arası

11.20 I. Oturum Girişimcilik ve Finansal desteklerinin Önemi

Oturum Başkanı: TEB KOBİ Bankacılığı Grup Direktörü

Ayhan Alaybeyoğlu

KOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu

TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi İbrahim Darbaz

KKTCMB- Kredi Garanti Fonu Başkan Yrd. Kürşat Kunter

KKTC Kalkınma Bankası Yön. Kur. Başkan Yrd. Nevzat Nevzat

12.30 Öğle Yemeği

14.00 II. Oturum İş fikrinin geliştirilmesi ve Kümelemenin Önemi

Oturum Başkanı: AÜ -Prof. Dr. Mustafa Tümer

ODTU- Doç. Dr. Cumali Sabah

KTTO- Genel Sekreteri Aysun Önet İleri

KTSO-Genel Sekreter Doğa Dönmezer

KTEZO- Genel Sekreter Hürrem Tulga

15.00 Kahve Arası

15.15 III. Oturum KOBİ'lerin ve Girişimciliğin Ekosisteminin Geliştirilmesi

Oturum Başkanı: Mustafa Genç

UKU-Yrd. Dr. Ayşen Berberoğlu

YDÜ- Yazılım Müdürü- Şahin Özgür ÇERİ

İş Kadınları Derneği -Şenay Ekingen

İşadamları Derneği-Dengiz Kürşat

Genç Profesyoneller Platformu- Bayram Ezdaş

Genç İşadamları Derneği-Cemal Gülercan

16.15 Kapanış

11 Mayıs 2017 Perşembe

10.00 İlgili kurum kuruluş katılımları ile KKTC'de Girişimcilik Ekosisteminin oluşturulması tam gün çalıştayı.

12.30 Öğle Yemeği

16.30 Kapanış  
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Anahtar Kelimeler
II. KKTC KOBİ Zirvesi “KKTCde Girişimcilik Ekosistemi
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