II. KKTC KOBİ Zirvesi' 'KKTC'de Girişimcilik Ekosistemi'

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Zirve, girişimci adaylarını özendirmesi, yüreklendirmesi, teşvik etmesi ve gelişmelerine katkı sağlamasını hedefliyor.Zirve sırasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, II. Girişimcilik Hibe Programının lansmanının yapılacağı "II. KKTC KOBİ Zirvesi" yatırımcılara ve finans kuruluşları için enerjik, yeni, keşfedilmemiş fırsatlar sunarken; yerel yönetimler, sosyal liderler, üniversiteler, danışmanlar, özel fonlar için kendi kurumsal gelişimleri ve bölgesel gelişime umut vaat eden bir alanı bir araya getirmeyi hedefliyor.Zirve sonucunda, girişimci olma, bu yolda başarılı olma ihtimalini arttırmak isteyen kişiler için güvenli kazanç fırsatları sunan, girişimcinin kendini yalnız hissetmediği, her kesimin kazandığı faydalı bir yaşam alanının ülkemizde oluşturulması için önerilerin raporlanarak hayat bulmasını için zirve sonrası sonuç bildirgesi yayınlanacak.II. KKTC KOBİ ZİRVESİKKTC'de Girişimcilik Ekosistemi10-11 Mayıs 2017, GoldenTulip Otel/Lefkoşa10 Mayıs 2017 Çarşamba10.30 AçılışAçılış KonuşmalarıKonuşması KOBİGEM Direktörü Ebru K. SertoğluKKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin ÖzcanKKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun11.00 Kahve Arası11.20 I. Oturum Girişimcilik ve Finansal desteklerinin ÖnemiOturum Başkanı: TEB KOBİ Bankacılığı Grup DirektörüAyhan AlaybeyoğluKOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan SertoğluTC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi İbrahim DarbazKKTCMB- Kredi Garanti Fonu Başkan Yrd. Kürşat KunterKKTC Kalkınma Bankası Yön. Kur. Başkan Yrd. Nevzat Nevzat12.30 Öğle Yemeği14.00 II. Oturum İş fikrinin geliştirilmesi ve Kümelemenin ÖnemiOturum Başkanı: AÜ -Prof. Dr. Mustafa TümerODTU- Doç. Dr. Cumali SabahKTTO- Genel Sekreteri Aysun Önet İleriKTSO-Genel Sekreter Doğa DönmezerKTEZO- Genel Sekreter Hürrem Tulga15.00 Kahve Arası15.15 III. Oturum KOBİ'lerin ve Girişimciliğin Ekosisteminin GeliştirilmesiOturum Başkanı: Mustafa GençUKU-Yrd. Dr. Ayşen BerberoğluYDÜ- Yazılım Müdürü- Şahin Özgür ÇERİİş Kadınları Derneği -Şenay Ekingenİşadamları Derneği-Dengiz KürşatGenç Profesyoneller Platformu- Bayram EzdaşGenç İşadamları Derneği-Cemal Gülercan16.15 Kapanış11 Mayıs 2017 Perşembe10.00 İlgili kurum kuruluş katılımları ile KKTC'de Girişimcilik Ekosisteminin oluşturulması tam gün çalıştayı.12.30 Öğle Yemeği16.30 Kapanış