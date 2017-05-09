II. KKTC KOBİ Zirvesi' 'KKTC'de Girişimcilik Ekosistemi'

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Zirve, girişimci adaylarını özendirmesi, yüreklendirmesi, teşvik etmesi ve gelişmelerine katkı sağlamasını hedefliyor.
Zirve sırasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, II. Girişimcilik Hibe Programının lansmanının yapılacağı "II. KKTC KOBİ Zirvesi" yatırımcılara ve finans kuruluşları için enerjik, yeni, keşfedilmemiş fırsatlar sunarken; yerel yönetimler, sosyal liderler, üniversiteler, danışmanlar, özel fonlar için kendi kurumsal gelişimleri ve bölgesel gelişime umut vaat eden bir alanı bir araya getirmeyi hedefliyor.
Zirve sonucunda, girişimci olma, bu yolda başarılı olma ihtimalini arttırmak isteyen kişiler için güvenli kazanç fırsatları sunan, girişimcinin kendini yalnız hissetmediği, her kesimin kazandığı faydalı bir yaşam alanının ülkemizde oluşturulması için önerilerin raporlanarak hayat bulmasını için zirve sonrası sonuç bildirgesi yayınlanacak.
II. KKTC KOBİ ZİRVESİ
KKTC'de Girişimcilik Ekosistemi
10-11 Mayıs 2017, GoldenTulip Otel/Lefkoşa
10 Mayıs 2017 Çarşamba
10.30 Açılış
Açılış Konuşmaları
Konuşması KOBİGEM Direktörü Ebru K. Sertoğlu
KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun
11.00 Kahve Arası
11.20 I. Oturum Girişimcilik ve Finansal desteklerinin Önemi
Oturum Başkanı: TEB KOBİ Bankacılığı Grup Direktörü
Ayhan Alaybeyoğlu
KOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu
TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi İbrahim Darbaz
KKTCMB- Kredi Garanti Fonu Başkan Yrd. Kürşat Kunter
KKTC Kalkınma Bankası Yön. Kur. Başkan Yrd. Nevzat Nevzat
12.30 Öğle Yemeği
14.00 II. Oturum İş fikrinin geliştirilmesi ve Kümelemenin Önemi
Oturum Başkanı: AÜ -Prof. Dr. Mustafa Tümer
ODTU- Doç. Dr. Cumali Sabah
KTTO- Genel Sekreteri Aysun Önet İleri
KTSO-Genel Sekreter Doğa Dönmezer
KTEZO- Genel Sekreter Hürrem Tulga
15.00 Kahve Arası
15.15 III. Oturum KOBİ'lerin ve Girişimciliğin Ekosisteminin Geliştirilmesi
Oturum Başkanı: Mustafa Genç
UKU-Yrd. Dr. Ayşen Berberoğlu
YDÜ- Yazılım Müdürü- Şahin Özgür ÇERİ
İş Kadınları Derneği -Şenay Ekingen
İşadamları Derneği-Dengiz Kürşat
Genç Profesyoneller Platformu- Bayram Ezdaş
Genç İşadamları Derneği-Cemal Gülercan
16.15 Kapanış
11 Mayıs 2017 Perşembe
10.00 İlgili kurum kuruluş katılımları ile KKTC'de Girişimcilik Ekosisteminin oluşturulması tam gün çalıştayı.
12.30 Öğle Yemeği
16.30 Kapanış