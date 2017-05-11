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11 Mayıs 2017 Perşembe 13:53

II. KKTC KOBİ Zirvesi Devam Ediyor.

II. KKTC KOBİ Zirvesi Devam Ediyor.
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, T.C Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve KOBİGEM tarafından bu yıl II. düzenlenen “KKTC KOBİ Zirvesi” dünkü açılışın ardından bugünde KKTC’de Girişimcilik Ekosisteminin oluşturulması çalıştayı ile devam ediyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, II. KKTC KOBİ Zirvesi girişimci adaylarını özendirmesi, yüreklendirmesi, teşvik etmesi ve gelişmelerine katkı sağlamasını hedefliyor.



Zirvenin bugünkü bölümünün açılışına katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, “Kobilerin, üretim ve yönetim becerilerini, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün hizmet üretme kapasitelerini geliştirmek adına yapılan çalıştayların çok önemli olduğunu kaydetti.



Atun “bugün burada tüm çalışma masalarını gezeceğim, sizlerin ortaya çıkaracağı fikirler bizimde yol haritamız olacak. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalıştayda ortaya çıkanlar bugün bizi buraya getirdi. Merdiven çıkar gibi her seferinde bir üst basamağa çıkıyoruz. Ve her geçen gün bir önceki güne göre daha ileriye gidiyoruz. Hepinize gelip katkı koyduğunuz ve bu işi sahiplendiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştay sonuçların ortaya çıkması ve sonuç bildirgesinin hazırlanması ile birlikte bugün sona erecek.  
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II. KKTC KOBİ Zirvesi Devam Ediyor.
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