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II. HRİSOSTOMOS’UN “YOBAZ” NOEL GENELGESİ

II. HRİSOSTOMOS’UN “YOBAZ” NOEL GENELGESİ

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:44
II. HRİSOSTOMOS’UN “YOBAZ” NOEL GENELGESİ
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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Noel nedeniyle bütün kiliselerde okutulan genelgesinde “yobazlık yapmak, sevgi yerine kin ilan etmekle” suçlanıyor.

Haravgi’nin “Başpiskoposun Yobaz Mesajı” başlığıyla manşete çektiği, diğer gazetelerin de yer verdiği habere göre II. Hrisostomos, genelgesinde Kıbrıs müzakerelerine karşı olduğunu yineledi ve diğer şeyler yanında, “mültecilerin Güney’e, Rumların milli ve kültürel kimliğini değiştirmek üzere Türkiye tarafından gönderildiğini” iddia etti.

II. Hrisostomos genelgesinde “Ankara’nın değişmez hedefi Kıbrıs’ın tamamını almak ve Türkleştirmektir” iddiası yanında özetle şunları da öne sürdü:

“Bugüne kadar yapıldığı şekliyle toplumlararası müzakereler, bize tamiri mümkün olmayacak sonuçlar doğuracak yeni tavizler vermeye devam etmemiz için Türkiye’nin dayattığı projeydi. Mülteciler Kıbrıs’a Türkiye tarafından gönderiliyor.  Mülteciler sadece bol keseden verdiğimiz yüksek ödenek için gelmiyor, milli ve kültürel kimliğimizi değiştirmeleri için gönderiliyor.”

II. Hrisostomos’u bu Noel genelgesi nedeninde de “kin ilan etmek ve yobazlıkla” suçlayan AKEL “herkese ve II. Hrisostomos’a aşırı ve bölücü siyasi görüşlerin cezai suç olduğunu hatırlatırız” vurgusunu yaptı.

II. Hrisostomos’un “tahrikkar sözlerinin  Kilise’ye de Hristiyan değerlerine de Rum toplumuna da hakaret olduğu” görüşünü ortaya koyan AKEL “Başpiskopos’un birçok kez yaptığı açıklamalar karşısında susmak suç ortaklığıdır. O’nun sözlerini olduğu gibi aktaran devlet televizyonu (RİK) da, müsamaha göstererek eleştirmeye cesaret etmeyen Başkan Anastasiadis de hükümeti de diğer bütün siyasiler de sorumludur” ifadelerini kullandı.

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