II. DÜNYA SAVAŞ GAZİ VE DUL EŞLERİNİN YOKLAMALARI İÇİN 9 MART’A KADAR BAŞVURUDA BULUNULMASI GEREKİYOR

Güneyden maaş alan II. Dünya Savaşı gazi ve dul eşlerinin 2018 yılı yoklamalarının doldurulması için en geç 9 Mart’a kadar başvuruda bulunulması gerektiği duyuruldu.

TÜRK-SEN tarafından yapılan açıklamada, müracaatların Türk-Sen Federasyonu’na yapılması gerektiği kaydedildi ve yoklamaları yapılmayan gazi ve dul eşlerinin maaşlarının 1 Nisan’dan itibaren kesileceği ifade edildi.