İhtiyat Sandığı Satış Ve Kira Taksitleri İçin Kur Sabitlemesine Gitti... 1 Sterlin 6.31 Tl’ye Sabitlendi

BORCU OLANLAR DA YARARLANACAK



İhtiyat Sandığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, geriye dönük satış ve kira taksit borcu olanların, bu borçlarını sabitlenen kur üzerinden kapatıp, güncel satış ve kira taksitlerini de aynı kur üzerinden ödeyebilecekleri belirtildi.



Kur sabitlemesinden faydalanabilmek için ilgili kişilerin İhtiyat Sandığı Dairesi’ne prim depozit borcu olmaması gerekiyor.



Yine İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun 16 Temmuz 2018 tarih ve 3863 sayılı kararına istinaden geriye dönük satış ve kira taksit borcu olanların 31 Aralık 2018’e kadar borçlarını ödeyip kapatmaları halinde söz konusu borçlara uygulanan gecikme zammı oranı yıllık yüzde 4 olarak hesaplanacak.



Bu tarihe kadar borcun kapanmaması halinde sözleşmedeki faiz oranları geçerli olacak.



(RU/GÜL)





