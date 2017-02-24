İhtiyat hakkını ‘CTP ve UBP’ gasp etti...

‘İhtiyat hakkımızı geri verin” haberi büyük yankı uyandırdı.



2008 yılından sonra ihtiyat sandığı ödenmeyen T.C ve diğer uyruklu vatandaşlar, hak ettikleri emeklerinin kendilerine verilerek var olan eşitsizliğin kaldırılmasını talep etti.

Yeni Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, İhtiyat Sandığı birikimlerinin bu kapsamdan çıkarılıp Yerli İşgücü İstihdamı Teşvik Fonu’na aktarılmasını, hak gaspı olarak değerlendirdi. Arıklı, “Yapılan ahlaksızlıktır” dedi.

2008’den sonra yasada yapılan değişiklikle yabancı çalışanların elinden alınan İhtiyat Sandığı yatırımlarının, hak gaspının dışında emeğe saygısızlık ve insan haklarına da aykırılık teşkil ettiğini savunan Arıklı, “Bunda ilk sorumlu CTP’dir. Daha sonra da iktidara gelen UBP ve DP de buna seyirci kalmıştır” diye konuştu.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar ise, yerli işgücünü teşvik ve istihdamı adına başlatılan proje kapsamındaki fonun teşvik ve destek kriterlerinin zaman zaman değişebildiğine dikkat çekti. Tatar, “Yerel işgücünün istihdam edilebilmesi için çeşitli sektörlerde bu uygulamanın gerekli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

CTP döneminde projesi oluşturulan ve 2008 yılında yasada yapılan değişiklikle yabancı işgücünü oluşturan çalışanların İhtiyat Sandığı yatırımlarının, İhtiyat Sandığı kapsamından çıkarılaran yerel işgücünü teşvik politikaları kapsamında oluşturulan Yerli İşgücü İstihdamı Teşvik Fonu’na aktarılmasını, hak gaspı olarak değerlendiren Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, yapılanı emeği ile çalışanların yatırımlarına el konulması olarak değerlendirdi ve “Ahlaksızlıktır” dedi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar ise uygulamanın yerinde olduğunu savunarak, CTP döneminde öne çıkmış gibi görünen teşvik fonunun kendilerinin de programında yer aldığını kaydetti. Tatar, KKTC’de işsizlik konusunda üniversite mezunu gençlerin en büyük sıkıntıyı çektiğine dikkat çekerek, fondan yapılan katkının da zaman zaman sektörel bazda farklılık gösterebileceğini ifade etti.

Erhan Arıklı: Yapılan çalışanın hakkını gasbetmektir

Yabancı işgücünü oluşturan çalışanların yıllarca işveren tarafından yatırılan ancak çalışanın alamadığı İhtiyat Sandığı yatırımından mahrum bırakıldığını söyleyen Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, “Yıllarca Kıbrıs’ta çalışıp ülkesine dönüş yapmak istediği zaman İhtiyat Sandığı yatırımını çekmek isteyenler mağdur duruma düşmüştür. Başvurduklarında paranın verilmeyeceği artık ihtiyat sandığı yatırımlarının fona aktarılacağı cevabını aldılar” şeklinde konuştu.

“Yerli işgücünü teşvik adı altında kılıf uyduruldu”

CTP döneminde oluşturulan ve 2008 yılında yasada yapılan değişiklikle projenin yerli işgücünü teşvik adı altında kılıf bulunarak fon haline getirildiğinden bahseden Arıklı, projeyi insanların haklarını gasbetmek olarak yorumladı.

“Yıllardır devletin kasasına veya fonlarına katkı sağladı”

Yerli İşgücü İstihdamı Teşvik Fonu’nun kurulmasından bu yana yaklaşık 9 yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen, hiçbir elle tutulur adım atılmadığından da bahseden Arıklı, “Yabancı çalışanların ihtiyat sandıkları yatırımları, yıllardır devletin kasasına veya fonlarına katkı sağlamaktadır, yazık günahtır bu yapılan. İnsanların hakları gasbediliyor” dedi.

“Alın teri ile çalışanların hakkını gasbetmek ahlaksızlıktır”

Yabancı uyruklu çalışanların İhtiyat Sandığı birikimlerinin, “yerli işgücünü teşvik politikaları” çerçevesinde “İhtiyat Sandığı” kapsamından çıkarılarak, Yerli İşgücünü İstihdamı Teşvik Fonu’na aktarılmasını ahlaksızlık olarak nitelendiren Arıklı, “Devletin ahlaksızlığıdır bu yapılan. Devlet alın teri ile çalışan emek harcayan kişilerin yabancı da olsa haklarını gasbetmemelidir. Bu insanların paralarını, almak isteyenlerin paralarını geri iade etmelidirler” şeklinde konuştu.

“Emekten yana olan CTP tekrar iktidara geldiğinde projenin 2. ayağını tamamlayamaz mıydı?”

Kazanılmış hakların gasbı olarak nitelediği projenin birinci sorumlusunun CTP olduğunu söyleyen Arıklı, “CTP bu işten birinci sorumlu partidir. Güya yerli işgücünü korumak için bu projeyi hayata geçirdiler, birinci ayağını ortaya koydular 2. Ayağını uygulama fırsatı bulamadılar. Ancak CTP bu dönemden sonra tekrar iktidara gelmedi mi? Bu projeyi tamamlayamaz mıydı? Elbette tamamlayabilirdi. Niye bunu tekrar ele almadı. Hani emekten yanaydık ve insan haklarına saygılıydık?” diye sordu.

“İnsanların hakları gasbedilerek, yatırımlarına el konuldu”

KKTC hükümetlerinin yabancı çalışanların İhtiyat Sandığı yatırımlarını işverenden alarak, çalışana vermeyerek kendine ait bir kaynak oluşturduğunu da savunan Arıklı, “İnsanların hakları gasbedilerek. Yatırımlarına el konuldu, bunun başka bir açıklaması yoktur” ifadelerini kullandı.

“Sorumlu CTP’dir, UBP-DP de buna seyirci kalmıştır”

2008’den sonra yasada yapılan değişiklikle yabancı çalışanların elinden alınan İhtiyat Sandığı yatırımlarının, hak gasbının dışında emeğe saygısızlık ve insan haklarına da aykırılık teşkil ettiğini savunan Arıklı, “Bunda ilk sorumlu CTP’dir. Daha sonra da iktidara gelen UBP ve DP de buna seyirci kalmıştır” dedi.

Ersin Tatar: Teşvik kapsamına giren sektörler zaman zaman değişebilir

CTP döneminde başlatılan ve yerli işgücüne teşvik adı altında oluşturulan bu projenin amacına hizmet etmediği ve fon kapsamına alınmasının kabul edilebilir olmayan iş kolları ile ilgili eleştirilere cevap veren UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar ise, yerli işgücünü teşvik ve istihdamı adına başlatılan proje kapsamındaki fonun teşvik ve destek kriterlerinin zaman zaman değişebildiğine dikkat çekti. Tatar, “Yerel işgücünün istihdam edilebilmesi için çeşitli sektörlerde bu uygulamanın gerekli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“İşsizlikteki en büyük sıkıntıyı üniversite mezunu gençlerimiz çekiyor”

KKTC’de en büyük sıkıntıyı işsizlikte üniversite mezunu gençlerin çektiğine de dikkati çeken Tatar, ülkedeki işsizliğin ciddi boyutlara ulaştığını kaydetti. İşsizlikteki artışın sadece KKTC’ye has bir durum olmadığını, Güney Kıbrıs’ta da işsizliğin ciddi boyutlara ulaştığını dile getiren Tatar, “Avrupa’da da işsizlik gençler arasında artış göstermiştir. Hatta İspanya’da 25 yaşındaki gençlerin işsizlik oranı yüzde 50’yi geçiyor şu anda” şeklinde konuştu.

“Fonun katkısı yadsınamaz”

Yerli İşgücü İstihdamı Teşvik Fonu’nun yerel işgücüne katkısının yadsınamaz olduğuna vurgu yapa Tatar, bu politikanın desteklenmesi gerekliliği üzerinde durdu.

“Sektörler değerlendirilerek katkı ve teşvik belirlenir”

Fondan yapılan katkının sektörel bazda değişiklik göstermesini ise yaşanan tecrübeler ışığında zaman zaman yapılan değişiklikler olarak değerlendiren Tatar, “Hangi sektörde ihtiyaç var hangi sektörde ihtiyaç yok bunların takibi yapılarak, değişiklik gösterebilir bu katkı” dedi.

Çok büyük karlılığı olan sektörler kapsam dışı

Çok büyük karlılığı olan sektörlere katkı verilmeme kararı alınabileceği gerçeğinin de göz önünde bulundurulmasına işaret eden Tatar, “Karlılığı olan sektörlerde eğer çalışana ihtiyaç varsa, işverenin bunu karşılama gücü var demektir” ifadelerini kullandı.

“Katkı ve teşvikte medya sektörü en başta geliyor”

Bazı sektörlerin ise oldukça sıkıntılı olduğuna da dikkat çeken Tatar, bu sektörlerin başında medyanın geldiğini ifade etti. Tatar, “Medya sektörü oldukça önemli bir sektör ancak zorda ve devamlılığının teşvik edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“Bankacılık sektörü karlı olarak biliniyor”

Bankacılığın karlı bir sektör olduğunu ve teşvik kapsamına alınmayabileceğini ifade eden Tatar, “Hangi sektörün karlı karsız olduğunu günlük olarak takip etmemiz mümkün değildir. Bunu ilgili bakanlık gerekli çalışmaları ve ihtiyaçları belirleyerek değişebilir” dedi.

“Bizim de hükümet programımızda vardı”

Yerel işgücünün teşviki çerçevesindeki teşvik politikalarının CTP döneminde ön plana çıktığı ancak bunun kendilerinin de hükümet programlarının içerisinde olduğunu ve kendi Maliye Bakanlığı döneminde de gündeme geldiğini dile getiren Tatar, uygulamayı yerinde olarak nitelendirdi.

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