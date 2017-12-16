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İhtiyaçlı çocuklar yararına kermes...

İhtiyaçlı çocuklar yararına kermes...

16 Aralık 2017 Cumartesi 11:16
İhtiyaçlı çocuklar yararına kermes...
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Bir grup ilkokul öğrencisiyle ihtiyaçlı çocuklar yararına ayraç yapıp satma fikrinden yola çıkan Esra Uluçaylı; bir grup gönüllünün desteğiyle 23 Aralık 2017 Cumartesi günü Lefkoşa Selimiye Meydanın’da “Sadece Gönüllüler” sloganıyla “Yılbaşı Kermesi” düzenliyor. Bir çok kuruluş ve gönüllü insanın destek verdiği kermeste; “ister gel kendi ürününü kendin sat; istersen satılan ürünlerden satın al; destek ol” fikri ön plana atıldı.

Satılan ürünlerden elde edilen tüm gelirin yılbaşında çocukları mutlu etmek adına ihtiyaçlı çocuklara harcanacağı belirtilirken; bu bağlamda gönüllü ürünleriyle katkı koyan herkese teşekkür edildi.

23 Aralık Cumartesi Günü 10.00-16.00 saatleri arasında Lefkoşa'da Selimiye Meydanı’nda düzenlenecek etkinliğe tüm halkın katılımı özleniyor.

Son Güncelleme: 16.12.2017 12:45
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