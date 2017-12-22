İhtal armutta limit üstü kalıntı!

Tarım Dairesi,15-21 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre incelenen 55 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı. Yerli ürünlerin tamamı temiz çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerden; elma çeşitleri, pul biber, mısır (yemlik),yeşil cin biber, çeri domates, armut çeşitleri, kuru incir ve cennet hurması olmak üzere 30 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.

İthal ürünlerde SVS Tic. Ltd ait armut (deveci) ve armut’un (santa maria)yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin iadesine karar verildi. Levent Gıda’ya ait armut (santa maria), yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ithalatçının isteğine göre imha veya iade edilecek.

Yerli ürünlerden, domates, sivri biber, patates, patlıcan, enginar(ihraç), sarma çeşitleri, fasulye, kabak, pırasa ve salatalık olmak üzere 27 numunede hiçbirinde limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Açıklamaya göre geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan, Fikri Terkan'ın Alsancak’taki tarlasında ekili salatalıkların hasadına bu haftaki analizde limit altı sonuç çıkması nedeniyle izin verildi.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Selgün Ticaret İthal Cennet Hurması Temiz

2 SVS Tic. Ltd İthal Armut(Deveci) Temiz

3 SVS Tic. Ltd İthal Elma(Gala) Temiz

4 SVS Tic. Ltd İthal Yeşil Acı Biber Temiz

5 Köşe Tic.Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

6 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

7 Toprak Ürünleri Kurumu İthal Arpa Temiz

8 SVS Tic. Ltd İthal Çeri Domates Temiz

9 SVS Tic. Ltd İthal Elma(Starking) Temiz

10 SVS Tic. Ltd İthal Cennet Hurması Temiz

11 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S.M) Temiz

12 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

13 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Deveci) Temiz

14 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Cennet Hurması Temiz

15 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

16 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

17 M.Hacı Ali Ltd. İthal Mısır(yemlik) Temiz

18 Ekosan Tic. İthal Pul Biber(1) Temiz

19 SVS Tic. Ltd İthal Armut(Deveci) Limit Üstü

20 SVS Tic. Ltd İthal Armut(S.M) Limit Üstü

21 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

23 SVS Tic. Ltd İthal Cennet Hurması Temiz

24 Faruk Adem Baştaş İthal Kuru İncir Temiz

25 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Cennet Hurması Temiz

26 SVS Tic. Ltd İthal Cennet Hurması Temiz

27 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

28 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

29 Levent Gıda Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

30 Levent Gıda Ltd. İthal Armut(S.M) Limit Üstü

31 Güngör İnce Tatlısı Salatalık Temiz

32 Güngör İnce Tatlısı Fasulye Temiz

33 Emine Çelik Tatlısı Fasulye Temiz

34 Güngör İnce Tatlısı Domates Temiz

35 Emine Çelik Tatlısı Domates Temiz

36 Fatma Kocakaya Mağusa Domates Temiz

37 Ali Yıldırım Mağusa Sivri Biber Temiz

38 Süleyman Bayır Mağusa Kır.Sarma Temiz

39 Süleyman Bayır Mağusa Salatalık Temiz

40 Koray Kansu Beylerbeyi Domates Temiz

41 Mehmet Öztay Alsancak Domates Temiz

42 Starling Ltd Alsancak Patlıcan Temiz

43 Starling Ltd Alsancak Patlıcan Temiz

44 Koray Kansu Beylerbeyi Salatalık Temiz

45 Fikri Terkan Alsancak Salatalık Temiz

46 Gökhan Öztugay İskele Enginar(İh) Temiz

47 Necmettin Baştaş Çayönü Patates Temiz

48 Ahmet Şahiner Doğancı Kabak Temiz

49 Engin Hürsen Taşpınar Pırasa Temiz

50 İbrahim Sergey Gemikonağı Domates Temiz

51 Hüseyin Bağlaş Gemikonağı Domates Temiz

52 Taha Helvacı Gemikonağı Sarma Temiz

53 Taha Helvacı Gemikonağı Patlıcan Temiz

54 Çakır Uyar Bağlıköy Domates Temiz

55 Hüseyin Gazi Mormenekşe Enginar(İh) Temiz

56 Dudu Uluerli Akdoğan Enginar(İh) Temiz

57 Süleyman Özmındık Akdoğan Enginar(İh) Temiz