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İhtal armutta limit üstü kalıntı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerden; elma çeşitleri, pul biber, mısır (yemlik),yeşil cin biber, çeri domates, armut çeşitleri, kuru incir ve cennet hurması olmak üzere 30 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.

İhtal armutta limit üstü kalıntı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerden; elma çeşitleri, pul biber, mısır (yemlik),yeşil cin biber, çeri domates, armut çeşitleri, kuru incir ve cennet hurması olmak üzere 30 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.

22 Aralık 2017 Cuma 14:21
İhtal armutta limit üstü kalıntı!
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Tarım Dairesi,15-21 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre incelenen 55 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı. Yerli ürünlerin tamamı temiz çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerden; elma çeşitleri, pul biber, mısır (yemlik),yeşil cin biber, çeri domates, armut çeşitleri, kuru incir ve cennet hurması olmak üzere 30 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.

İthal ürünlerde SVS Tic. Ltd ait armut (deveci) ve armut’un (santa maria)yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin iadesine karar verildi. Levent Gıda’ya ait armut (santa maria), yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ithalatçının isteğine göre imha veya iade edilecek.

Yerli ürünlerden, domates, sivri biber, patates, patlıcan, enginar(ihraç), sarma çeşitleri, fasulye, kabak, pırasa ve salatalık olmak üzere 27 numunede hiçbirinde limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Açıklamaya göre geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan, Fikri Terkan'ın Alsancak’taki tarlasında ekili salatalıkların hasadına bu haftaki analizde limit altı sonuç çıkması nedeniyle izin verildi.

         İsim   Yerli/ithal   Ürün Analiz Sonucu

1       Selgün Ticaret      İthal  Cennet Hurması   Temiz

2       SVS Tic. Ltd        İthal  Armut(Deveci)     Temiz

3       SVS Tic. Ltd        İthal  Elma(Gala) Temiz

4       SVS Tic. Ltd        İthal  Yeşil Acı Biber    Temiz

5       Köşe Tic.Ltd.       İthal  Armut(S.M)         Temiz

6       Köşe Tic.Ltd.       İthal  Elma(G.S)  Temiz

7        Toprak Ürünleri Kurumu      İthal  Arpa Temiz

8       SVS Tic. Ltd        İthal  Çeri Domates       Temiz

9       SVS Tic. Ltd        İthal  Elma(Starking)    Temiz

10     SVS Tic. Ltd        İthal  Cennet Hurması   Temiz

11     Halil Kasap Paz.  İthal  Armut(S.M)         Temiz

12     Onbaşı İşletmeleri Ltd.  İthal  Elma(Starking)    Temiz

13     Halil Kasap Paz.  İthal  Armut(Deveci)     Temiz

14     Onbaşı İşletmeleri Ltd.  İthal  Cennet Hurması   Temiz

15     Onbaşı İşletmeleri Ltd.  İthal  Yeşil Cin Biber    Temiz

16     Onbaşı İşletmeleri Ltd.  İthal  Çeri Domates       Temiz

17     M.Hacı Ali Ltd.   İthal  Mısır(yemlik)       Temiz

18     Ekosan Tic.         İthal  Pul Biber(1)         Temiz

19     SVS Tic. Ltd        İthal  Armut(Deveci)     Limit Üstü

20     SVS Tic. Ltd        İthal  Armut(S.M)         Limit Üstü

21     Nuri Ersoy Ltd.   İthal  Armut(Deveci)     Temiz

22     Nuri Ersoy Ltd.   İthal  Armut(S.M)         Temiz

23     SVS Tic. Ltd        İthal  Cennet Hurması   Temiz

24     Faruk Adem Baştaş      İthal  Kuru İncir  Temiz

25     Onbaşı İşletmeleri Ltd.  İthal  Cennet Hurması   Temiz

26     SVS Tic. Ltd        İthal  Cennet Hurması   Temiz

27     Onbaşı İşletmeleri Ltd.  İthal  Elma(Starking)    Temiz

28     Onbaşı İşletmeleri Ltd.  İthal  Elma(G.S)  Temiz

29     Levent Gıda Ltd.  İthal  Armut(Deveci)     Temiz

30     Levent Gıda Ltd.  İthal  Armut(S.M)         Limit Üstü

31     Güngör İnce         Tatlısı         Salatalık     Temiz

32     Güngör İnce         Tatlısı         Fasulye       Temiz

33     Emine Çelik         Tatlısı         Fasulye       Temiz

34     Güngör İnce         Tatlısı         Domates     Temiz

35     Emine Çelik         Tatlısı         Domates     Temiz

36     Fatma Kocakaya Mağusa      Domates     Temiz

37     Ali Yıldırım         Mağusa      Sivri Biber  Temiz

38     Süleyman Bayır   Mağusa      Kır.Sarma  Temiz

39     Süleyman Bayır   Mağusa      Salatalık     Temiz

40     Koray Kansu       Beylerbeyi  Domates     Temiz

41     Mehmet Öztay     Alsancak    Domates     Temiz

42     Starling Ltd         Alsancak    Patlıcan      Temiz

43     Starling Ltd         Alsancak    Patlıcan      Temiz

44     Koray Kansu       Beylerbeyi  Salatalık     Temiz

45     Fikri Terkan        Alsancak    Salatalık     Temiz

46     Gökhan Öztugay İskele Enginar(İh) Temiz

47     Necmettin Baştaş Çayönü      Patates       Temiz

48     Ahmet Şahiner     Doğancı      Kabak        Temiz

49     Engin Hürsen       Taşpınar     Pırasa         Temiz

50     İbrahim Sergey    Gemikonağı         Domates     Temiz

51     Hüseyin Bağlaş    Gemikonağı         Domates     Temiz

52     Taha Helvacı       Gemikonağı         Sarma         Temiz

53     Taha Helvacı       Gemikonağı         Patlıcan      Temiz

54     Çakır Uyar Bağlıköy     Domates     Temiz

55     Hüseyin Gazi       Mormenekşe        Enginar(İh) Temiz

56     Dudu Uluerli        Akdoğan    Enginar(İh) Temiz

57     Süleyman Özmındık      Akdoğan    Enginar(İh) Temiz          

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