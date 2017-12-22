İhtal armutta limit üstü kalıntı!

Tarım Dairesi,15-21 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre incelenen 55 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı. Yerli ürünlerin tamamı temiz çıktı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerden; elma çeşitleri, pul biber, mısır (yemlik),yeşil cin biber, çeri domates, armut çeşitleri, kuru incir ve cennet hurması olmak üzere 30 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.
İthal ürünlerde SVS Tic. Ltd ait armut (deveci) ve armut’un (santa maria)yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin iadesine karar verildi. Levent Gıda’ya ait armut (santa maria), yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ithalatçının isteğine göre imha veya iade edilecek.
Yerli ürünlerden, domates, sivri biber, patates, patlıcan, enginar(ihraç), sarma çeşitleri, fasulye, kabak, pırasa ve salatalık olmak üzere 27 numunede hiçbirinde limit üstü kalıntıya rastlanmadı.
Açıklamaya göre geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan, Fikri Terkan'ın Alsancak’taki tarlasında ekili salatalıkların hasadına bu haftaki analizde limit altı sonuç çıkması nedeniyle izin verildi.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Selgün Ticaret İthal Cennet Hurması Temiz
2 SVS Tic. Ltd İthal Armut(Deveci) Temiz
3 SVS Tic. Ltd İthal Elma(Gala) Temiz
4 SVS Tic. Ltd İthal Yeşil Acı Biber Temiz
5 Köşe Tic.Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
6 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
7 Toprak Ürünleri Kurumu İthal Arpa Temiz
8 SVS Tic. Ltd İthal Çeri Domates Temiz
9 SVS Tic. Ltd İthal Elma(Starking) Temiz
10 SVS Tic. Ltd İthal Cennet Hurması Temiz
11 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S.M) Temiz
12 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
13 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Deveci) Temiz
14 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Cennet Hurması Temiz
15 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
16 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
17 M.Hacı Ali Ltd. İthal Mısır(yemlik) Temiz
18 Ekosan Tic. İthal Pul Biber(1) Temiz
19 SVS Tic. Ltd İthal Armut(Deveci) Limit Üstü
20 SVS Tic. Ltd İthal Armut(S.M) Limit Üstü
21 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
23 SVS Tic. Ltd İthal Cennet Hurması Temiz
24 Faruk Adem Baştaş İthal Kuru İncir Temiz
25 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Cennet Hurması Temiz
26 SVS Tic. Ltd İthal Cennet Hurması Temiz
27 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
28 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
29 Levent Gıda Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
30 Levent Gıda Ltd. İthal Armut(S.M) Limit Üstü
31 Güngör İnce Tatlısı Salatalık Temiz
32 Güngör İnce Tatlısı Fasulye Temiz
33 Emine Çelik Tatlısı Fasulye Temiz
34 Güngör İnce Tatlısı Domates Temiz
35 Emine Çelik Tatlısı Domates Temiz
36 Fatma Kocakaya Mağusa Domates Temiz
37 Ali Yıldırım Mağusa Sivri Biber Temiz
38 Süleyman Bayır Mağusa Kır.Sarma Temiz
39 Süleyman Bayır Mağusa Salatalık Temiz
40 Koray Kansu Beylerbeyi Domates Temiz
41 Mehmet Öztay Alsancak Domates Temiz
42 Starling Ltd Alsancak Patlıcan Temiz
43 Starling Ltd Alsancak Patlıcan Temiz
44 Koray Kansu Beylerbeyi Salatalık Temiz
45 Fikri Terkan Alsancak Salatalık Temiz
46 Gökhan Öztugay İskele Enginar(İh) Temiz
47 Necmettin Baştaş Çayönü Patates Temiz
48 Ahmet Şahiner Doğancı Kabak Temiz
49 Engin Hürsen Taşpınar Pırasa Temiz
50 İbrahim Sergey Gemikonağı Domates Temiz
51 Hüseyin Bağlaş Gemikonağı Domates Temiz
52 Taha Helvacı Gemikonağı Sarma Temiz
53 Taha Helvacı Gemikonağı Patlıcan Temiz
54 Çakır Uyar Bağlıköy Domates Temiz
55 Hüseyin Gazi Mormenekşe Enginar(İh) Temiz
56 Dudu Uluerli Akdoğan Enginar(İh) Temiz
57 Süleyman Özmındık Akdoğan Enginar(İh) Temiz