Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:14

İhmal Ve Dikkatsizlik Orman Arazilerini Yok Ediyor…

İhmal ve dikkatsizlik orman arazilerinin yok olmasında en büyük etken.

İhmal Ve Dikkatsizlik Orman Arazilerini Yok Ediyor…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

EN BÜYÜK RİSK MAYIS-EYLÜL ARASINDA

 İhmal ve dikkatsizlik orman arazilerinin yok olmasında en büyük etken.

Orman Dairesi’nin 2000-2016 yılları arasındaki döneme ait orman ve arazi yangını verilerine göre bu yıllar arasında 967 yangın çıktı, 10 bin hektara yakın alan yandı. 967 yangından 600’ü, yani yüzde 62’si ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldi.

Bunu yüzde 17’yle kazalar, yüzde 14’le sebebi bilinmeyen yangınlar, yüzde 4’le kasıtlı yangınlar ve yüzde 3’le yıldırım çarpması sonucu çıkan yangınlar takip etti.

EN BÜYÜK RİSK MAYIS- EYLÜL ARASINDA

Bu yıllar arasında en çok yangın havaların ısındığı Mayıs-Eylül döneminde görüldü. Yangın istatistiklerinde Haziran ayı yüzde 21’le başı çekerken bunu yüzde 19’la Temmuz takip etti. 2000-2016 yılları arasında meydana gelen 967 yangından 205’i Haziran, 188’i Temmuz, 133’ü Ağustos, 131 Mayıs, 117’si Eylül, 92’si Ekim ayında yaşandı.

12 YILDA 10 BİN HEKTARA YAKIN ALAN YANDI

Verilere göre 2000-2016 yılları arasında meydana gelen yangınlarda 10 bin hektara yakın alan yandı. Bu dönemde meydana gelen yangınlarda 2 bin 500 dönümden fazla devlet ormanı ile özel arazide bulunan 7 bin dönümden fazla orman ve arazi yandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku