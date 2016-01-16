İhmal Sonucu 1 Ağır Yaralı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



çevre yolunda yapılan su işleri sonrasında çukurun kapatılmaması ve gerekli önlemler alınmadan açık bırakılmasıya sebep oldu. Çukura düşerek ters dönen araç yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. JC 636 Mitsubishi Salon araçaraç sürücüsü Hatice Sağandak ağır yaralandı. Yaralanan kişi ambulansla Girne Akçiçek hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.Ayrıntılar birazdan..