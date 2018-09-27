banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99378
ALTIN
234.216
DOLAR
6.0873
STERLİN
7.9841
EURO
7.1321
Lokmacı Kapısı’nda 19 Yaşındaki Genç Uyuşturucudan Tutuklandı
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Demirhan'da kaçak et operasyonu
DEMİRHAN'DA KAÇAK ET OPERASYONU
Bulli kavgası büyüyor!...
BULLİ KAVGASI BÜYÜYOR!
Sapık kocasını koruyor mu?
SAPIK KOCASINI KORUYOR MU?
banner282

I.Güneşköy Nar Panayırı 6-7 Ekim’de

I. Güneşköy Nar Panayırı, 6-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

I.Güneşköy Nar Panayırı 6-7 Ekim’de

I. Güneşköy Nar Panayırı, 6-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:28
I.Güneşköy Nar Panayırı 6-7 Ekim’de

I. Güneşköy Nar Panayırı, 6-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Güneşköy Muhtarlığından yapılan açıklamaya göre,  panayırın açılışı saat 15.00’te  Atatürk büstü önünde gerçekleştirilecek.

Panayırın birinci gününde; Akçay Kültür Sanat Derneği ve Güzelyurt Sana Derneği ekipleri gösterilerini sunacak. 18 yaş üstü engelliler korosu, DOKAD Ritim Grubu, AYDER Halk dansları ekibi, Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası Latin Grubu, Serap Kanay’ın “Çocukluğunu Al da gel” oyunu, Güzelyurt Türk Halk Müziği ve Grup BARİA’nın konserleri ve  tombala çekilişi yer alacak.

Panayırın ikinci ve son günü olan 7 Ekim’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bisiklet Federasyonu sporcuları 08.30’da Lefkoşa’dan Güneşköy’e pedal çevirmeye başlayacak. Okçuluk tanıtımı ve ok atışlarının yapılacağı son gün, tavla turnuvası, nar bahçelerinde hasat, çocuklar için etkinlikler, halk dansları, En iyi nar ve nar üreticisi yarışması, nar soyma ve nar suyu sıkma yarışması, Sol Anahtarı konseri, Güzelyurt Türk Sanat Müziği konseri ve Grup Vizyon konserleri yer alacak.

Panayırda,  geleneksel yiyecekler ve el sanatı ürünlerin satışı da yapılacak.

 

Son Güncelleme: 27.09.2018 12:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-sen Brt’de Kadro Ve Terfi Sorununun Devamından Dolayı Tüm Hükümetleri Eleştirdi
Bay-sen Brt’de Kadro Ve Terfi Sorununun Devamından Dolayı Tüm Hükümetleri Eleştirdi
Özel Eğitim Vakfı’nın Spor Tesisleri Yarın Açılıyor
Özel Eğitim Vakfı’nın Spor Tesisleri Yarın Açılıyor
KTAMS, 31 Ağustos İtibarıyla Açlık Sınırını 2.625 Tl Olarak Hesapladıklarını Açıkladı...“Asgari Ücret Açlık Sınırı Altında”
KTAMS, 31 Ağustos İtibarıyla Açlık Sınırını 2.625 Tl Olarak Hesapladıklarını Açıkladı...“Asgari Ücret Açlık Sınırı Altında”
UBP Milletvekili Atun Adaylık Başvurusunu Yaptı
UBP Milletvekili Atun Adaylık Başvurusunu Yaptı
Uluçay, Türkiye'den Gelen Muhtar Heyetini Kabul Etti
Uluçay, Türkiye'den Gelen Muhtar Heyetini Kabul Etti
Tabipler Birliği, Tus’a Hazırlanan Hekimlerin Sisteme Dahil Edilmesini Önerdi
Tabipler Birliği, Tus’a Hazırlanan Hekimlerin Sisteme Dahil Edilmesini Önerdi
LTB, 97 İş Yerini Denetledi: 20 İş Yerine İhbar Verildi
LTB, 97 İş Yerini Denetledi: 20 İş Yerine İhbar Verildi
Avrupa Birliği, Adadaki Kültürel Mirasın Korunması Çalışmalarına 3 Milyon Euro Daha Hibe Etti
Avrupa Birliği, Adadaki Kültürel Mirasın Korunması Çalışmalarına 3 Milyon Euro Daha Hibe Etti
Minareliköy’de Zeytin Ağaçlarında Damla Sulamaya Geçildi
Minareliköy’de Zeytin Ağaçlarında Damla Sulamaya Geçildi
Tarım Dairesi, Eğitim Çalışmalarına Kalkanlı İle Devam Edecek
Tarım Dairesi, Eğitim Çalışmalarına Kalkanlı İle Devam Edecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim