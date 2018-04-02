İğrenç gerçek böyle ortaya çıktı...

ABD'de oğlunun eşcinsel olduğundan endişelenen baba, şüphelerini gidermek için 11 yaşındaki oğlunu 20 yaşındaki sevgilisi ile cinsel ilişkiye girmeye zorladı.

Alabama eyaletinde otistik oğlunun eşcinsel olduğundan şüphelenen Sean Cole isimli baba, 11 yaşındaki çocuğu kendi kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girmeye zorladı.

EŞCİNSELLİĞİNİ DÜZELTMEK İÇİN!

Huntsville şehrinde yaşayan 29 yaşındaki baba, sevgilisi Khadeijah Moore’dan oğluyla birlikte olmasını istedi. 20 yaşındaki genç kız sevgilisinin oğluyla ilişkiye girdi. Oğlunun eşcinsel olduğundan şüphelenen baba bu şekilde onu “düzelteceğine” inanıyordu. Çocuk annesi ile birlikte yaşadığı Georgia eyaletine geri döndüğünde ona cinsellik hakkında sorular sormaya başladı. Annenin şüphelenmesi üzerine sorguladığı çocuk başından geçenleri anlattı. Baba tutuklanırken, çocuk ile birlikte olan kadının da tecavüz suçlamasıyla arandığı açıklandı.