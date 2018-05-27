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“IGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”ne Harmancı da İmza Attı"

Belediye başkan adaylarının imzasına açılan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Mehmet Harmancı’nın da imzaladığı bildirildi.

“IGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”ne Harmancı da İmza Attı"

Belediye başkan adaylarının imzasına açılan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Mehmet Harmancı’nın da imzaladığı bildirildi.

27 Mayıs 2018 Pazar 09:21
“IGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”ne Harmancı da İmza Attı"

Belediye başkan adaylarının imzasına açılan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Mehmet Harmancı’nın da imzaladığı bildirildi.

KUİR Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, ada çapında gökkuşağı bayrağını asan ilk resmi kurumlardan biri olan LTB ayrıca Harmancı döneminde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi ve Komisyonu ve Kadın Sığınma Evi faaliyete geçirilmiş ve oluşturulan politikalarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık olmaması yönünde adımlar atıldığı belirtildi. LGBT tanıtım ve farkındalık semineri de düzenleyen LTB’nin, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün’de de Lefkoşa’daki çemberleri gökkuşağı bayraklarıyla süslediğine işaret edildi.

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LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü adaylar 22 Haziran Cuma gününe kadar imzalayabilecek.

Son Güncelleme: 27.05.2018 12:58
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