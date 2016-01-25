İdris: “DAİ İle DAK Geri Alınmalı”



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım idris, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Doğa Okulları ile yapılan ve bu yıl dolacak olan sözleşmenin uzatılmaması gerektiğini vurguladı.

İdris yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Araştırma Raporu’na göre de usulsüz olduğu tespit edilen uygulamanın sürdürülmeyeceğinin Doğa Okulları yöneticilerine iletilerek, Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ) ile Doğu Akdeniz Koleji’nin (DAK) yeniden faaliyet gösterebilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması gerektiğini kaydetti.

İdris, hükümetin buna olanak sağlamak adına, ivedi olarak Özel Okullar ve Dershaneler Tüzüğü’nde değişiklik yapması gerektiğini de belirtti.

TDP olarak 2011 yılında devir gündeme geldiğinde yaptıkları tespitlerin ve uyarıların bugün doğru çıktığının görüldüğünü, DAİ ile DAK’ın özele devredilmesinin iddia edildiği gibi eğitim kalitesini artırmadığının yaşayarak görüldüğünü öne süren İdris, “Bu devir velilerin daha çok para vermesine, çalışanların çok daha az maaş almasına, iş kaybetmesine neden olmuş, ancak niteliği artırmamış, aksine azaltmıştır. Kısaca bu uygulamadan sadece bu kurumdan kar elde eden özel okul işletmesi kazanmıştır” dedi.

Son günlerde “DAÜ okul öncesi kurumlarının başka özel bir kuruma devredileceği” yönünde iddiaların da ortada dolaştığını kaydeden İdris, “Umarız bu iddialar doğru değildir ve yapılan yanlışa bir yanlış daha eklenmez” ifadelerini kullandı.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, CTP-UBP Koalisyon Hükümeti’nin bu okulların geri alınmasıyla ilgili kararlı adımlar atması gerektiğini belirterek, bu yönde atılacak ve alınacak karara TDP olarak destek vereceklerini de kaydetti.