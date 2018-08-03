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İdris: Büke’nin basında çıkan açıklamalarını üzüntü ile okudum

İdris: Büke’nin basında çıkan açıklamalarını üzüntü ile okudum

03 Ağustos 2018 Cuma 15:45
İdris: Büke’nin basında çıkan açıklamalarını üzüntü ile okudum

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin basında çıkan açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; açıklamayı üzüntü ile okuduğunu ifade eden İdris, göreve geldikleri ilk günden itibaren gerek Başkan Büke’ye gerekse YÖDAK’a ciddi destek verdiklerini kaydetti.

Bu desteği verirken, YÖDAK’ın özerkliğine de çok dikkat ettiklerini dile getiren İdris, “Büke’nin açıklamalarında bakanlığın yetkilerini yanlış kullandığını sürekli ifade etmesi doğru ve yakışık olmamıştır” dedi.

Yüksek Öğrenim Çalıştayı’nın, bakanlığın yardımları olmadan gerçekleşemeyeceğini de anımsatan İdris, yapılan açıklama nedeniyle bunu ifade etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

İdris, Büke’nin, yüksek öğrenimin geleceği üzerinden YÖDAK’ın gücünün artırılmasını gündeme getirmesini de eleştirerek, “Bunu yaparken de bakanlığı kötülüyorsunuz ve yanlış bir algı oluşmasına neden oluyorsunuz. Bu ülke yüksek öğrenimine yarar sağlamaz. Sizden ülkemiz adına, bu tutumdan vazgeçmenizi rica ediyorum” dedi.

Bakanlık olarak, YÖDAK ile ülke geleceği için uyumlu ve uzlaşı içinde çalışmaya hazır olduklarını da ifade eden İdris, karşı taraftan da aynı uzlaşı ve işbirliğini beklediklerini söyledi.

İdris açıklamasında, “YÖDAK’ın yetkileri çok, yeter ki kullanın. Her yerde ve her platformda bunu tartışırım. Yani önce mevcut yetkilerinizi tam kullanın da sonra Eğitim Bakanlığı’nın yetkilerini talep edin. Mesela siz ‘evet’ demeden yeni üniversite açılamaz. Ama Bakanlık ‘evet’ dese de yeterli değil. Kaldı ki artık yeni üniversite açma son onay yeri Meclis’tir. YÖDAK yasa ve tüzüklere uymak koşulu ile üniversiteleri denetleme ve hatta kapatma yetkisine sahiptir. Yani YÖDAK’ın yetkisi çok. Yeter ki kullanmayı bilin” ifadelerine de yer verdi.

Asım İdris ayrıca, Büke’nin açıklamalarının tüm YÖDAK üyeleri tarafından desteklenip desteklenmediğini de sordu.

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