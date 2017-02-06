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06 Şubat 2017 Pazartesi 09:41

İddianame Reddedildi

İddianame Reddedildi
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Tutuklu bulunan modacı Barbaros Şansal hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesince “kesin ve inandırıcı delil yok” diye reddedildi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)’den sınırdışı edildikten sonra havalimanında linç girişimine uğrayan ve gözaltına alınarak tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame reddedildi.

Barbaros Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, savcılığın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianameyi, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi “kesin ve inandırıcı delil” olmadığı gerekçesiyle reddetti.

İHA’nın haberine göre de mahkemenin kararı üzerine soruşturmayı yürüten savcılığın, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edeceği öğrenildi
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