Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Şubat 2017 Perşembe 13:14

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Yükseköğretim Değişiklik Yasa Tasarısı’nı Görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplanarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesini görüştü.

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Yükseköğretim Değişiklik Yasa Tasarısı'nı Görüştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 9 Şubat 17 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplanarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesini görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali yanında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova  katılarak, komite üyelerine ve davetlilere Yasa Tasarısı ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Toplantıya davetli olarak Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Eğitim Araştırma Yerleşkeleri, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi ve University of the West of Scotland’den yetkililer de katıldı.

Komite, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

(DOĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “’MÜZAKERE EDİLMESİN, ARTIK MASA DEVRİLSİN’ SÖYLEMİ HALKIN BANA VERDİĞİ GÖREVLE UYUŞMAZ” AKINCI: “’MÜZAKERE EDİLMESİN, ARTIK MASA DEVRİLSİN’...
6 Saat Elektrik Yok 6 Saat Elektrik Yok
ÖZGÜRGÜN: `DEMOKRASİ İÇİN BASIN ELZEM` ÖZGÜRGÜN: `DEMOKRASİ İÇİN BASIN ELZEM`
Saner, İİT’nin “Aile Değerlerini Ve Evlilik Müessesesini Koruma” Konulu Toplantısına Katıldı Saner, İİT’nin “Aile Değerlerini Ve Evlilik...
BU SAHTEKARLIĞA DİKKAT! BU SAHTEKARLIĞA DİKKAT!
Hava Önümüzdeki Günlerde 5 Derece Soğuyacak Hava Önümüzdeki Günlerde 5 Derece Soğuyacak
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

AKINCI: “’MÜZAKERE EDİLMESİN, ARTIK MASA...

Haberi Oku