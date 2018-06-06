



KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROLARI VE ŞİRKETLERİYLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI GÖRÜŞÜLDÜLefkoşa, 6 Haziran 18 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı.Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan komite, Lisanlı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini yaptı. Komite yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal ve davetliler katıldı.(RÇ/HÖ)