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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplandı.&nbsp;

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplandı. 

Komite Başkanı ve UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Yönetim Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasa Tasarısı”  ve UBP Grubu adına UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz, DP Grubu adına DP Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ve Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz’ün sunduğu “Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü.

Komite her iki konu ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Ahmet Kaşif’le birlikte CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle,  DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu  ve CTP Milletvekili Erkut Şahali  katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına davetli olarak ise, öneri sahibi UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Personel Dairesi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlük ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’ndan yetkililer katıldı.

(ŞEB/HA)

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