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23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi,&nbsp; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
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KOMİTENİN GÜNDEMİNDE YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI VAR

Lefkoşa, 23 Şubat 17 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi,  “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, bugün UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı ve gündeminde olan Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamada, tasarı üzerindeki görüşmeye yarın da devam edileceği kaydedildi.

Ahmet Kaşif’in başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali hazır bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bakanlık yetkilileri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) ve Cumhurbaşkanlığı’ndan yetkililer de toplantıya katıldı.

(RÇ/HÖ)

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