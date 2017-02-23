İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bakanlık yetkilileri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) ve Cumhurbaşkanlığı’ndan yetkililer de toplantıya katıldı.

Ahmet Kaşif’in başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamada, tasarı üzerindeki görüşmeye yarın da devam edileceği kaydedildi.

Komite, bugün UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı ve gündeminde olan Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.