İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 15 Şubat 17 : Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplanarak, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin toplantısı, UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin katılımıyla yapıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına ayrıca, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Başsavcılık ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu yetkilileri de katıldı.

(AK/HA)