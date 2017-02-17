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17 Şubat 2017 Cuma 13:40

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi “kktc Yükseköğretim (değişiklik) Yasa Tasarısı”nı Görüştü

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı. Komite, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi 'kktc Yükseköğretim (değişiklik) Yasa Tasarısı”nı Görüştü
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Lefkoşa, 17 Şubat 17 : Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite, tasarı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) yetkililer katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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