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05 Mayıs 2017 Cuma 13:14

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi, Dernekler (değişiklik) Yasa Önerisi’ni Onayladı

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Dernekler Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce dernek, birlik gibi isimler altında kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış teşekküllerin tüzüklerinin tadil süresini 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatmayı öngören Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle kabul etti.

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi, Dernekler (değişiklik) Yasa Önerisi'ni Onayladı
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TÜZÜKLERİN TADİL SÜRESİNİN 31 ARALIK’A KADAR UZATILMASINI ÖNGÖREN ÖNERİ, PAZARTESİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.): İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Dernekler Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce dernek, birlik gibi isimler altında kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış teşekküllerin tüzüklerinin tadil süresini 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatmayı öngören Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ve UBP Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif’in birlikte sunduğu yasa önerisini görüşen komite, önerinin 1 Haziran 2018 olarak öngördüğü erteleme süresini çok bularak, 31 Aralık 2017 olarak onayladı.
8 Mayıs Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek yasa önerisinin kabul edilmesi halinde, 30 Mayıs 2017 tarihinde dolacak tüzük tadil süresi, 31 Aralık 2017’ye kadar uzatılmış olacak.

(ŞEB/GÜL)

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