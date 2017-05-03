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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi, “daü Yasası Tasarısı”nı Görüştü

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı.&nbsp;

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi, 'daü Yasası Tasarısı”nı Görüştü
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Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı. 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif Komite, gündeminde bulunan “Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Yönetim Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasa Tasarısı”nı  görüştü.

Tasarıyla ilgili çalışmalara bir sonraki görüşmede devam edilecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu  ve CTP Milletvekili Erkut Şahali  katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Dursun Oğuz ve Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek de katıldı.

Komite toplantısında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü,  Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN) ve Personel Dairesi’nden yetkililer de yer aldı.

(GÖZ/HA)

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